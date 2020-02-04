В Прикамье в заброшенном морге нашли медкарты умерших людей

В городе Березники Пермского края на территории заброшенного морга обнаружили медицинские карты умерших людей, которые находятся в открытом доступе. Об этом сообщает пресс-служба Уполномоченного по правам человека в Пермском крае Павла Микова.

Здание бывшего морга попало в поле зрения общественности и властей Пермского края после того, как в социальных сетях были опубликованы фотографии с валяющимися на полу журналами учета, медкартами, черепами.

- Зайти сюда может каждый, - написала очевидица в соцсетях. - При этом в помещении находятся опасные отходы класса "Б".

Как пояснили "РГ" в региональном минздраве, раньше корпус №13 больничного городка на Деменева использовала Краевая больница имени академика Вагнера. В здании размещались патологоанатомическое отделение, гистологическая лаборатория, бюро судебно-медицинской экспертизы и патологоанатомический музей. Здание находилось в ветхом состоянии, а потому в 2018 году указанные отделения переехали, а корпус законсервировали.

Омбудсмен обратился в прокуратуру с ходатайством о проверке ситуации. В результате выяснилось, что больница прекратила эксплуатацию морга, но не вывезла имущество, в том числе экспертные заключения о смерти, музейные экспонаты, акты приема трупов, бланки свидетельства о смерти.

Прокуратура города Березники потребовала устранить нарушения, после чего документы частично вывезли. Однако больница не до конца исполнила требование надзорного органа, оставив в открытом доступе часть медицинской документации, в которой содержатся персональные данные граждан. Прокуратура внесла представление с требованием безотлагательно устранить нарушения законодательства.