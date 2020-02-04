В тракторном биатлоне в Удмуртии вновь примет участие минский завод

Ожидается, что от каждого из 25 районов Удмуртии будет свой участник. Также приглашения отправили в Пермский край, Татарстан, Башкортостан, Самарскую, Кировскую и Саратовскую области.

Кроме того, как и в прошлом году, на тракторный биатлон приедут представители Минского тракторного завода.

- В целом планируется, что в этом году на экстремальные гонки по пересеченной местности на тракторах выйдут 30-40 участников, - уточнили в министерстве.

Напомним, в прошлом году в соревнованиях, которые проводят в деревне Большая Кивара Воткинского района, участвовали 30 человек, в том числе женщины. На старт не побоялись выйти и те, кто за руль трактора не садился уже более 20 лет или, напротив, научился ездить недавно. Среди участников была и министр сельского хозяйства Удмуртии Ольга Абрамова.

Справка "РГ"

Тракторный биатлон - это гонки на скорости по пересеченной местности. В конце трассы в 1200 метров участники должны припарковаться задним ходом в гараж, потом выбежать из трактора и стрелять по мишеням из пневматических винтовок. За каждый промах, как в настоящем биатлоне, штрафной круг. Заканчивается заезд "змейкой".