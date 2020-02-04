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04.02.2020 20:45
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Мэр взял лопату

В Уфе на уборку снега были вынуждены выйти и чиновники
Текст: Айгуль Камаева ("Российская газета", Уфа)
Российская газета - Федеральный выпуск № 23(8077)
В столице Башкирии мобилизовали все силы для борьбы с последствиями мощного снегопада. Кроме коммунальщиков на улицы Уфы вышли горожане и даже чиновники мэрии. Взяться за лопаты призвал глава администрации Уфы Ульфат Мустафин. Были отменены все оперативки, заседания и встречи.
Многочисленные жалобы, обильный снегопад и сильный ветер привели к тому, что в Уфе даже был введен режим ЧС. Фото: Петр Коннов Многочисленные жалобы, обильный снегопад и сильный ветер привели к тому, что в Уфе даже был введен режим ЧС. Фото: Петр Коннов
Многочисленные жалобы, обильный снегопад и сильный ветер привели к тому, что в Уфе даже был введен режим ЧС. Фото: Петр Коннов

Мэр выставил в социальных сетях фотографию в окружении сотрудников администрации с лопатам. Люди же начали оставлять под этим "постом" свои заявки с указанием адресов домов, где не хватает дворников для уборки снега. По данным горадминистрации, на улицы Уфы вышли 250 сотрудников.

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Такого снежного коллапса в Уфе никто не припомнит: техника не справлялась даже с очисткой центральных городских дорог, не говоря уже о дворовых проездах. Снегом завалило весь город: за несколько часов выросли непролазные сугробы, в которых застревали люди и автомобили. На дорогах образовались многокилометровые пробки, в связи с чем в Уфе ограничили движение грузового транспорта. Наиболее сложная ситуация сложилась во дворах многоэтажек. "Дорог совсем нет! Собрались с сыном в поликлинику, так тротуара не видно было: по колено в снегу шли", - возмущается уфимка Елена Антонова.

Многочисленные жалобы, обильный снегопад и сильный ветер привели к тому, что в Уфе ввели режим ЧС, чтобы перевести работы по уборке и вывоза снега в круглосуточный режим (сейчас в городе действует режим "Повышенная готовность"). В итоге только в ночь с третьего на четвертое февраля бороться за чистоту города вышли 305 машин. В течение суток из города вывезли более 28 тысяч кубометров снега. На помощь дворникам пришла дополнительная техника, которая начала чистить город с пяти утра. В ближайшие дни метеослужба снова обещает мокрый снег, усиление ветра и гололедицу.

Между тем уфимцы могут отслеживать работу коммунальной техники в онлайн-режиме с помощью интерактивной карты. Этот сервис отображает, где в данный момент находится транспорт. Там же горожане могут внести свои предложения по уборке города.

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