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04.02.2020 14:31
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Пермские врачи рассказали о состоянии девушки, которую поджег знакомый

Текст: Надежда Пащенко (Пермь)

Состояние кассирши магазина в Соликамске, которую на рабочем месте поджег знакомый мужчина, остается тяжелым. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе минздрава Пермского края.

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Напомним, инцидент с поджогом произошел вечером 27 января. Резонансное видео с камер наблюдения попало в соцсети и распространилось по интернету. На кадрах видно, как мужчина подходит к женщине, достает из кармана бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью и начинает обливать жертву. Девушка пыталась скрыться в соседней комнате, однако мужчина поджег ее и убежал. Потерпевшая, полностью охваченная пламенем, выбежала из подсобки, после чего ее коллега смогла сбить пламя с помощью огнетушителя.

На следующий день сотрудники уголовного розыска МВД задержали 41-летнего ранее судимого жителя Соликамска. По данным полиции, он поджег свою знакомую на почве ревности. Теперь он обвиняется в покушении на убийство с особой жестокостью.

По данным ведомства, женщина получила ожоги 35 процентов тела. Врачи ожогового центра оценивают ее состояние как тяжелое. При этом зафиксирована положительная динамика.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на городской суд, подозреваемый арестован по ходатайству следствия до 28 марта.

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