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04.02.2020 14:41
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Губернатор Самарской области наметил точки экономического роста региона

Текст: Олег Дмитриев (Самара)
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров выступил с ежегодным посланием к жителям региона. В своем выступлении глава региона в том числе наметил приоритетные точки развития экономики Самарской области.
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров выступил с ежегодным посланием к жителям региона. Фото: Пресс-служба правительства Самарской области Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров выступил с ежегодным посланием к жителям региона. Фото: Пресс-служба правительства Самарской области
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров выступил с ежегодным посланием к жителям региона. Фото: Пресс-служба правительства Самарской области

Губернатор обратил внимание на динамично развивающуюся территорию опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в Тольятти, от деятельности резидентов которой объем налоговых поступлений в консолидированный бюджет региона в прошлом году вырос в 15 раз по сравнению с 2017-м. В этой связи большие надежды областные власти также связывают с Чапаевском, который в 2019 году получил аналогичный статус ТОСЭР.

Фото: Минэкономразвития и инвестиций Самарской области
В ТОСЭР "Тольятти" новый резидент построит завод стройматериалов

Кроме того, глава региона напомнил, что в ОЭЗ "Тольятти", входящей в пятерку лучших в стране, работает десять производств. Резиденты уже освоили инвестиций более чем на 13 миллиардов рублей, создали 1200 рабочих мест. Важным этапом в развитии этой территории будет создание железнодорожной ветки. Напомним, для резидентов ОЭЗ, планирующих реализацию инвестиционных проектов по производству керамогранитной плитки и созданию сервисного центра Магнитогорского металлургического комбината правительство Самарской области совместно с ОАО "РЖД" реализует концессионный проект по строительству инфраструктуры железнодорожного транспорта. Объем инвестиций - около миллиарда рублей. Приступить к строительно-монтажным работам планируется уже в этом году. Поддержку инвесторам на всех этапах реализации проектов в регионе в режиме "одного окна" оказывает Агентство по привлечению инвестиций.

Говоря о развитии индустриальных парков региона, губернатор напомнил, что на площадях парков "Преображенка" и "Чапаевск" ведут деятельность 14 резидентов, суммарный объем инвестиций которых к концу 2019 года составил более 7,6 миллиарда рублей, а налоговые поступления резидентов превысили 6,5 миллиарда рублей в бюджеты всех уровней.

Ещё один сектор экономики, который необходимо продолжать активно развивать в регионе - государственно-частное партнерство. Сейчас в работе 73 проекта, в частности, в 2019 году в реализацию было запущено семь. Общий объём инвестиций в проекты ГЧП в регионе составляет порядка 140 миллиардов рублей.

Не только сохранять, но и увеличивать темпы развития, по словам главы региона, необходимо с сфере малого и среднего предпринимательства.

Фото: iStock
В Самарской области будут реализованы три масштабных инвестпроекта

- В результате проводимой работы и активной деятельности предпринимателей в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" мы видим рост показателей по развитию малого бизнеса - сегодня в этой сфере трудится 451 тысяча человек, - отметил Дмитрий Азаров. - Нам необходимо наращивать и здесь темпы. Это, конечно, в первую очередь персональная ответственность глав муниципальных образований. Они лучше всего нают, кто как трудится, кто работает в тени.

Тем более, что для малого бизнеса в этом году в регионе ввели существенные преференции Речь идёт об особом льготном налоговом режиме для самозанятых, поскольку Самарская область участвует в федеральном пилотном проекте. Статус самозанятых в регионе сейчас имеет более 4000 человек, а к концу года областные власти ожидают, что их численность составит 28500 человек.

- Большое количество людей остается в теневом секторе. Наша задача - создать условия, чтобы вывести их из тени, - подчеркнул Дмитрий Азаров.

Компетентно

Дмитрий Богданов, министр экономического развития и инвестиций Самарской области:

- Сегодня губернатор в своем послании задал ключевые векторы развития региона на 2020 год. Эти направления тесно взаимосвязаны с курсом президента, озвученные в его послании Федеральному Собранию в январе текущего года. Как и прежде, в центре внимания - люди, жители Самарской области. Особое внимание уделено социальной политике региона: образованию, культуре, здравоохранению, дорожному хозяйству, сфере ЖКХ и другим социально-значимым отраслям губернии. В самом начале своего выступления губернатор особо отметил важность привлечения в регион инвестиций, в очередной раз подчеркнул, что создание благоприятных инвестиционных условий для предпринимателей - особый приоритет работы правительства. Мы должны постоянно находить и внедрять новые востребованные инструменты для инвесторов, формировать институты поддержки. Мы готовим план действий, постоянно опираясь на текущие потребности предпринимателей: уже разработан целый набор новых видов поддержки, которые будут предусмотрены законом Самарской области, а в бюджете уже заложены направления по софинансированию развития инвестплощадок, как для крупного, среднего, так и для малого бизнеса. Постоянно ведется активная работа над улучшением регуляторики и выстраиванием эффективного взаимодействия с предпринимательским сообществом. Реализация крупных стратегических проектов в регионе также способствует развитию бизнес-климата и деловой среды. При этом не менее важным является и развитие сектора предпринимательства. Губернатор особо подчеркнул, что здесь задачи стоят перед каждым муниципалитетом, оцифрованные задачи. Каждый глава муниципалитета должен быть самым главном заинтересованным лицом в развитии бизнеса в своем городе - это основа выстраивания здоровой экономики.

Экономика Бизнес Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область Самарская область. Правильный выбор для инвестиций

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