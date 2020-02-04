Цирк через суд требует с зоозащитницы возмещения репутационного ущерба

Цирк-шапито подал в арбитражный суд иск о защите деловой репутации. Руководство учреждения обвиняет местную жительницу Елизавету Бражник (на фото) в распространении порочащих и недостоверных сведений об условиях содержания животных. Реакцию цирка вызвал возмущенный пост девушки в соцсетях, теперь "шатер с представлениями" требует взыскать с сибирячки 100 тысяч рублей.

Зоозащитники в России все активнее высказывают свою гражданскую позицию, и владельцы животных идут в контратаку. Фото: Татьяна Кравченко

- В конце августа прошлого года мы с сыном увидели на парковке одного из крупнейших новосибирских торговых центров цирковые шатер и грузовики, - вспоминает Лиза. - На фургонах были нарисованы львы, леопарды, обезьяны, другие животные. Сына зовут Лев, и он расплакался, решив, что в тесных фургонах держат его любимых "тезок". Позже выяснилось, что никаких львов в цирке нет, но вот леопарды действительно выступают.

Об увиденном женщина рассказала в соц­сети, в красках описав условия жизни зверей рядом с автомобильной парковкой. Пост получил отклик горожан. Вскоре несколько зоозащитниц во главе с Лизой потребовали убрать шапито с парковки.

- Не хотела навредить репутации цирка, но возмутил сам факт, что крупный торговый центр, который строит свою информационную политику на заботливом отношении к природе, ставит у себя на площадке цирк с железными фургонами. Нам говорили, что животные находятся в максимально комфортных условиях, но их в жару и холод перевозят в этих фургонах, выпускают в крошечные вольеры. Разве можно эти условия называть максимально комфортными? - задается вопросом Елизавета.

В цирке сочли, что действия зоозащитницы привели к репутационным потерям и, как следствие, убыткам. Пока что в суде речь идет об ущербе репутации, который и был оценен в 100 тысяч рублей.

В иске со ссылкой на имеющуюся лингвистическую экспертизу утверждается, что слова о железных вагонах, в которых перевозятся животные, создают "отрицательную коннотацию" и порочат репутацию цирка.

Цирк намерен получить компенсацию и за такое высказывание Елизаветы: "Значит, руководство решило заработать деньги за сдачу в аренду циркачам площадки на два месяца, плюс привлечь дополнительную аудиторию покупателей, которые хотят показать своим деткам львов, пантер, а про условия жизни животных им задумываться лень".

Зоозащитница от своих убеждений отказываться не намерена.

Прямая речь

Соцсети как цифровой паспорт

Иван Можаев, юрист:

- Подчас пользователи соц­сетей переходят все границы дозволенного, не понимая, что это часть их "цифрового паспорта". Соцсети дают возможность реализовать право на выражение собственного мнения, и путать это с сообщением недостоверных фактов, которые порочат чью-то репутацию, нельзя.

Зоозащитники в России все активнее высказывают свою гражданскую позицию, и владельцы животных идут в контратаку.

Между тем

Где животным выступать

С 1 января 2020 года в России ужесточили требования к использованию животных в культурно-зрелищных целях. Теперь оно допускается лишь в местах их содержания, в специально предназначенных для этого зданиях, сооружениях или на обособленных территориях. Вся подобная деятельность должна быть лицензирована.