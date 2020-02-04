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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

"Липа" на три миллиона

Красноярского врача оштрафовали за помощь уклонисту от армии
Текст: Надежда Столярчук ("Российская газета", Красноярск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 23(8077)
Военная контрразведка по Центральному военному округу и полиция Красноярского края задержали врача краевого центра по подозрению в получении взятки. Согласно материалам дела, заведующий урологическим отделением Красноярской межрайонной клинической больницы N 4 поставил призывнику ложный диагноз.

Справка помогла молодому человеку получить освобождение от военной службы по призыву. Помощь, разумеется, медик оказал не бесплатно - сумма вознаграждения составила 50 тысяч рублей.

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- Выявить это преступление и собрать необходимые доказательства удалось благодаря оперативной информации, - пояснили в УФСБ региона.

В результате в отношении уролога возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 290 УК РФ - "Получение должностным лицом взятки за незаконные действия". Суд признал врача виновным, назначил штраф в три миллиона рублей и наложил запрет заниматься врачебной деятельностью в течение трех лет.

- Несмотря на то что осужденный обжаловал приговор, красноярский краевой суд оставил решение первой инстанции без изменения, - добавили в краевом ФСБ.

Помощь медик оказал не бесплатно - сумма вознаграждения составила50 тысяч рублей

Между тем, по подсчетам специалистов, в Красноярском крае ежегодно насчитывают около 150 уклонистов от службы в армии - это, естественно, те, кого удалось поймать. Большинство из них пользуется услугами многочисленных сайтов, предлагающих за немалую сумму избавить молодого человека от армии на якобы "законных основаниях". Однако, как отмечают в краевом военкомате, "липовые" справки на медкомиссии обнаруживаются сразу же, и ответственность за это лежит, в первую очередь, на призывнике. "Для уклонистов это грозит штрафом до 200 тысяч рублей, арестом до шести месяцев или лишением свободы до двух лет".

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По словам экспертов, причины стремления любой ценой уклониться от призыва в армию нужно искать, в первую очередь, в образе жизни современной молодежи.

- Это, конечно же, тлетворное влияние социальных сетей, а также такой образ жизни, который можно назвать потребительским. Многие молодые люди живут лишь ради себя, не поступаясь своим удобством ни в чем, - считает председатель Совета ветеранов Красноярского края Анатолий Самков.

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