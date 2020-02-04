Красноярского врача оштрафовали за помощь уклонисту от армии

Военная контрразведка по Центральному военному округу и полиция Красноярского края задержали врача краевого центра по подозрению в получении взятки. Согласно материалам дела, заведующий урологическим отделением Красноярской межрайонной клинической больницы N 4 поставил призывнику ложный диагноз.

Справка помогла молодому человеку получить освобождение от военной службы по призыву. Помощь, разумеется, медик оказал не бесплатно - сумма вознаграждения составила 50 тысяч рублей.

- Выявить это преступление и собрать необходимые доказательства удалось благодаря оперативной информации, - пояснили в УФСБ региона.

В результате в отношении уролога возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 290 УК РФ - "Получение должностным лицом взятки за незаконные действия". Суд признал врача виновным, назначил штраф в три миллиона рублей и наложил запрет заниматься врачебной деятельностью в течение трех лет.

- Несмотря на то что осужденный обжаловал приговор, красноярский краевой суд оставил решение первой инстанции без изменения, - добавили в краевом ФСБ.

Помощь медик оказал не бесплатно - сумма вознаграждения составила50 тысяч рублей

Между тем, по подсчетам специалистов, в Красноярском крае ежегодно насчитывают около 150 уклонистов от службы в армии - это, естественно, те, кого удалось поймать. Большинство из них пользуется услугами многочисленных сайтов, предлагающих за немалую сумму избавить молодого человека от армии на якобы "законных основаниях". Однако, как отмечают в краевом военкомате, "липовые" справки на медкомиссии обнаруживаются сразу же, и ответственность за это лежит, в первую очередь, на призывнике. "Для уклонистов это грозит штрафом до 200 тысяч рублей, арестом до шести месяцев или лишением свободы до двух лет".

По словам экспертов, причины стремления любой ценой уклониться от призыва в армию нужно искать, в первую очередь, в образе жизни современной молодежи.

- Это, конечно же, тлетворное влияние социальных сетей, а также такой образ жизни, который можно назвать потребительским. Многие молодые люди живут лишь ради себя, не поступаясь своим удобством ни в чем, - считает председатель Совета ветеранов Красноярского края Анатолий Самков.