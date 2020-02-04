В Барнауле расселяют треснувший дом из-за угрозы обрушения

В Барнауле из-за новых трещин в аварийном доме срочно расселяют жильцов, которые еще не съехали из опасного жилья. По данным комитета жилищно-коммунального хозяйства города, из трех семей, оставшихся в разрушающейся двухэтажке, две уже переселены.

В мэрии отметили, что накануне в аварийном доме по улице 1-я Западная, 49а, который должны были снести еще в 2015 году, появились новые трещины.

По словам главного инженера городского комитета ЖКХ Дениса Ращепкина, из-за смещения несущих конструкций в доме повреждена система отопления, есть реальная угроза обрушения здания. Сейчас решается вопрос об отключении газоснабжения.

Жильцы из двухэтажки были расселены еще в прошлом году, но в трех муниципальных квартирах по-прежнему проживали семьи, которые отказались переезжать во временное жилье маневренного фонда. Сейчас из-за опасности обрушения семьи из двух квартир согласились на предложенные мэрией варианты.

- В доме остаются жильцы только одной квартиры, мы продолжаем с ними работать, - отметил Ращепкин.

Администрация Барнаула несколько раз пыталась приобрести для этих семей муниципальное жилье, чтобы передать им в наем. Но контракты не удалось заключить из-за того, что подобранные квартиры не соответствовали условиям контракта.

"При этом жильцы аварийного дома неоднократно отказывались от квартир маневренного фонда. Они могли сами снять квартиры, а оплату аренды компенсировали ли бы из городского бюджета, но они не воспользовались такой возможностью", - отметили в мэрии.