В Хакасии заявили о нехватке бюджетных денег на школы и детские сады

Правительство Хакасии заявило, что в региональной казне нет средств на погашение текущих долгов. Сейчас консолидированный бюджет республики не сбалансирован на 14 миллиардов рублей - это треть всех плановых расходов субъекта, сообщили "РГ" в пресс-службе регионального правительства.

В эту сумму входят и просроченная задолженность за давно поставленные услуги, а также ресурсы и средства, необходимые для текущих платежей. Региональные власти сейчас готовят обращение в федеральные структуры с просьбой выделить региональному бюджету 10,5 миллиарда рублей субсидии - такой объем средств поможет стабильно пройти 2020 год.

В 64 муниципальных образованиях Республики Хакасия из 99 заблокированы лицевые счета бюджетных учреждений из-за накопленных долгов. В ряде районов детские сады и школы не могут оплатить счета за коммунальные услуги, электроэнергию, питание, связь. При самом неблагоприятном развитии событий бюджетные учреждения просто закроются - средств оплатить эти долги у республики нет.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе регионального правительства, сейчас муниципальные власти договариваются с энергетиками, обговаривают способы и сроки погашения кредиторской задолженности. Собеседник агентства подчеркнул, что представители ресурсоснабжающих предприятий готовы пойти навстречу, а муниципалитеты ищут средства.

При этом он отметил, что блокировка счетов муниципалитетов возникает не первый год. Хроническая несбалансированность республиканского бюджета - проблема не новая, она впервые появилась еще в 2011-2012 годах. Сейчас в регионе работают специалисты федерального казначейства. Они проверяют исполнение республиканского бюджета.