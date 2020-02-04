В Новосибирске открылось бесплатное кафе для пенсионеров

В просторное помещение кафе на Богдана Хмельницкого корреспондент "РГ" зашел под конец благотворительной "смены" и еле успел попробовать вкуснейшую гречку с курицей и домашний винегрет. Даже организаторы бесплатной столовой для пенсионеров не рассчитывали, что в Новосибирске формат моментально станет настолько востребованным.

- Новосибирцы оказались невероятно отзывчивыми. Наш формат работает в Москве и Санкт-Петербурге, откуда, собственно, все началось, так что есть с чем сравнивать.

Еще три года назад Александра и ее супруг владели чешской пивной в Санкт-Петербурге и не думали о благотворительности. Все изменил Сергей Христофорович, 88-летний пенсионер, неожиданно для владельцев, а возможно, и для самого себя забредший в бар. Накормим его бесплатно - решили супруги. Он стал завсегдатаем, хотя к алкоголю не притрагивался. Иногда клал на барную стойку 200 рублей, хотя хозяева с удовольствием кормили его и даром. А потом пропал. Тогда, вспоминает Александра, будто что-то переключилось. Мы сообщили в соцсетях, что готовы кормить пенсионеров бесплатно, хотя и не ждали, что кто-то придет. Сначала появилась одна бабушка, потом привела подружку, а те - еще четверых.

- Через несколько месяцев мы поняли, что готовы кормить пожилых людей бесплатно и нам это нравится больше, чем поить молодежь за деньги, - вспоминает Александра Синяк.

- Зал в Новосибирске вмещает около 70-80 посетителей, - говорит волонтер Лариса Фоминых. - В первый день пришло около ста гостей, во второй уже больше двухсот. Пенсионеры приходят к нам в основном за общением. Бывают бабушки чуть ли не в норковых шубах, с маникюром: но дети уехали в столицу, знакомых не осталось. А здесь они находят новых друзей. Сядут за столик, моментально перезнакомятся, телефонами обменяются - и жить веселее.

Те, кто приходят впервые, нередко несут целую пачку чеков, считают своим долгом объяснить: вот у меня пенсия десять тысяч, вот за коммуналку отдал, вот лекарства необходимые купил, и две тысячи рублей осталось. Но в "Добродомике" главное, чтобы человек был опрятный, вел себя пристойно, а уж что привело его в гости - дело десятое.