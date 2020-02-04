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04.02.2020 12:57
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Новосибирской области рухнула крыша жилого дома

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)

В городе Обь Новосибирской области в 15.45 по местному времени полностью обвалилась крыша частного дома. Кроме того, частично обрушилась наружная стена.

"По предварительной информации, пострадавших нет", - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Новосибирской области.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Новосибирской области
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В доме на момент ЧП находились десять человек, которые до прибытия спасателей самостоятельно эвакуировались. Их состояние уточняется.

На месте работают пожарно-спасательные подразделения.

Как уточнили ТАСС в ведомстве, дом общей площадью 100 квадратных метров, расположенный на улице Заводской, 33, находится в аварийном состоянии.

Тем временем мэрия Новосибирска призвала управляющие компании, ТСЖ принять меры по обеспечению безопасности граждан. "Сегодня, 4 февраля, единая дежурно-диспетчерская служба мэрии передала по автоматизированной системе "Sprut" сигнал "Оттепель" управляющим компаниям в сфере жилищно-коммунального хозяйства", - говорится в релизе пресс-центра мэрии. Это значит, что руководители УК должны очистить крыши от снега и сосулек, выставить ограждения. Жителям многоквартирных домов необходимо устранить льдообразования со своих балконов и карнизов.

Такие меры вызваны потеплением - с 5 по 7 февраля ожидаются повышение температуры до плюс одного градуса и сильные порывы ветра.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область

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