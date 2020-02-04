Новости

Магаданские спасатели освободили закованную в наручники девочку 10:01
Трамп с легкостью одержал победу на кокусе в штате Айова 09:58
Умер основатель "Шанинки" Теодор Шанин 09:52
Роскосмос предложил снизить требования к космонавтам 09:52
Кабмин одобрил смягчение наказания беременным за нетяжкие преступления 09:51
В Барнауле расселяют треснувший дом из-за угрозы обрушения 09:48
Ученые разработали новую методику диагностики рака мочевого пузыря 09:43
Причиной отравления учеников в лицее Якутска стал норовирус 09:42
В Сочи шесть человек отравились угарным газом 09:39
Глава ВМС США призвал изменить состав флота 09:38
Во Франции проходят испытания ветряной турбины без винтов 09:36
В Мексике запретили продажу кошек и собак 09:34
Эксперты Роскачества выяснили, какие колонки лучше по качеству звука 09:33
На Сахалине соцработница похитила у пенсионеров полмиллиона рублей 09:32
На Галапагосских островах нашли черепах, родственных двум вымершим видам 09:30
Крымчан предупредили об ураганном ветре и сильных осадках 09:25
Врач из Красноярска заплатит 3 миллиона за помощь уклонисту от армии 09:16
Новый Kia Sorento рассекретили до премьеры 09:05
Итальянский фермер изобразил коронавирус с помощью трактора 08:53
В КНР оценили уровень смертности от вспышки коронавируса 08:45
Мишустин подписал распоряжение о переносе инвестфорума в Сочи 08:44
Новый КоАП введет скидку в 50% на большинство штрафов 08:37
В центре Тулузы будет высажен микролес 08:29
Украина подаст новые иски против России 08:26
Юная художница из Прикамья стала автором цифровой обложки Vogue 08:21
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Чем опасно внедрение технологий с искусственным интеллектом
Чем опасно внедрение технологий с искусственным интеллектом
Какие законы вступают в силу в феврале
Какие законы вступают в силу в феврале
В каких случаях автовладелец теряет право вернуть дилеру купленную машину
В каких случаях автовладелец теряет право вернуть дилеру купленную машину
04.02.2020 09:16
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Врач из Красноярска заплатит 3 миллиона за помощь уклонисту от армии

Текст: Дмитрий Лапин
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Заведующий урологическим отделением одной из больниц Красноярска заплатит три миллиона рублей за взяточничество. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального ФСБ, доктор получил "вознаграждение" в 50 тысяч рублей от молодого человека, который очень не хотел идти служить в армию.

В Югре доктора оштрафовали за разглашение врачебной тайны

Уклонисту был поставлен ложный диагноз, но вскоре сотрудниками управления ФСБ по Центральному военному округу и краевого главка МВД раскрыли преступную схему - в  отношении доктора было возбуждено  дело по ч. 3 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки").

Осенью прошлого года Кировский районный суд Красноярска вынес приговор - заведующего урологическим отделением признали виновным, ему назначили штраф в 3 миллиона рублей, а также запретили  заниматься врачебной деятельностью в течение трех лет. Судебный вердикт был оспорен, однако на днях красноярский краевой суд оставил приговор без изменения.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край Красноярск Борьба с коррупцией

Главное сегодня

Мишустин подписал распоряжение о переносе инвестфорума в Сочи
Захарова прокомментировала высказывание главы МИД Польши
Украинский экономист счел ситуацию с бюджетом худшей в истории
Нефть марки Brent подешевела до 55 долларов за баррель
Минтранс предложил запретить музыкальные выступления в электричках
Спецрепортаж
Спецрепортаж
Как в Москве встречают самолеты из Китая, где буйствует коронавирус
ЧП
ЧП
Коэффициент аварийности-2019 - одна авиакатастрофа на 2 миллиона рейсов