Врач из Красноярска заплатит 3 миллиона за помощь уклонисту от армии

Заведующий урологическим отделением одной из больниц Красноярска заплатит три миллиона рублей за взяточничество. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального ФСБ, доктор получил "вознаграждение" в 50 тысяч рублей от молодого человека, который очень не хотел идти служить в армию.

Уклонисту был поставлен ложный диагноз, но вскоре сотрудниками управления ФСБ по Центральному военному округу и краевого главка МВД раскрыли преступную схему - в отношении доктора было возбуждено дело по ч. 3 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки").

Осенью прошлого года Кировский районный суд Красноярска вынес приговор - заведующего урологическим отделением признали виновным, ему назначили штраф в 3 миллиона рублей, а также запретили заниматься врачебной деятельностью в течение трех лет. Судебный вердикт был оспорен, однако на днях красноярский краевой суд оставил приговор без изменения.