На Ставрополье перевыполнили план по курортному сбору

В Ставропольском крае в 2019 году удалось собрать 292,5 миллиона рублей курортного сбора. Заплатили его 533 тысячи человек. При этом от уплаты освободили около 67 тысяч отдыхающих.

Как сообщили в краевом министерстве туризма и оздоровительных курортов, регион перевыполнил план на 43,1 миллиона рублей, так как изначально предполагалось получить 249,4. Например, в Железноводске фактический сбор превысил прогнозный на 25 процентов. Самый маленький город- курорт в Кавминводах получил почти 50 миллионов рублей.

Когда эксперимент только начался, многие эксперты опасались возможного спада туристического потока в КМВ. Однако в том же Железноводске, по данным местной администрации, впервые за десять лет удалось принять 140 тысяч туристов. Связывают это в том числе с большим количеством событийных мероприятий, которые здесь проводили в течение года. Например, здесь впервые прошел фестиваль целебной грязи.

А вот чего опасались уже в 2019 году, так это повышения размера сбора, поскольку федеральный закон о проведении эксперимента разрешил год назад поднять его до 100 рублей. Ранее, в 2018-м, максимальный размер туристического налога был 50 рублей с человека в сутки, и его сразу установили на Ставрополье. Поэтому отдыхающие боялись, что власти края воспользуются новой возможностью и поднимут тариф в два раза. Однако в минтуризма региона заверили, что в ближайшие годы плата не изменится. На протяжении всего эксперимента, то есть до 31 декабря 2022 года, она останется 50 рублей.

По словам главы ведомства Александра Трухачева, курортный сбор сейчас составляет в среднем 0,9 процента от общей стоимости одной туристической путевки. По его мнению, отдыхающие практически не ощущают его.

- Взимание курортного сбора начинается не с первого дня пребывания, а со вторых суток. Мы не прогнозируем никаких негативных последствий из-за него для имиджа курортов, - заявил министр.

Обсуждалось в регионе и расширение географии сбора. Например, в Краснодарском крае его начали взимать на новых территориях, расширив зону эксперимента. Точку в обсуждении поставил глава Ставрополья Владимир Владимиров, отвечая на вопрос корреспондента "РГ":

- Ничего менять пока не собираемся, будем улучшать администрирование, налаживать взаимодействие с небольшими организациями, вплоть до частных подворий. Это сложно, но заниматься данными вопросами нужно. Будем жестче контролировать расходование полученных средств.

Он отметил, что расширять географию и увеличивать размер налога сейчас не имеет смысла, для начала следует отработать систему.

Между тем владельцы гостиниц и здравниц, которые являются операторами курортного сбора, пожаловались на то, что несут дополнительные расходы, взимая деньги. Это касается кассовых сборов за безналичные операции (если отдыхающие платят по карте) и перечислений собранных средств в бюджет. Вторую часть проблемы удалось решить после того, как президент России Владимир Путин подписал закон, в соответствии с которым при перечислении операторами курортного сбора средств банки не должны взимать комиссионного вознаграждения.

В минтуризма региона заверили, что в ближайшие годы размер курортного сбора на Ставрополье не изменится, хотя правительство РФ разрешило поднять его до 100 рублей в сутки

- С одной проблемой разобрались, хотя все равно требуется время, чтобы договориться с банком, - говорит владелец хостела в Кисловодске Максим Никифоров. - А вот за банковские операции, в случае если гости рассчитываются безналом, мы все равно платим. Эксперимент действует уже почти два года. Теперь, когда некоторые гости сетуют на "непонятные поборы", мы приводим в пример объекты, которые построили на эти деньги.

Согласно информации краевого минтуризма, только 1,5 процента отдыхающих отказались заплатить курортный сбор в Ставропольском крае в 2019 году, что почти в два раза меньше, чем в 2018-м.

Введены и штрафы для тех, кто отказывается его вносить, - от 500 до 2000 рублей. При этом уплата штрафа не освобождает от уплаты курортного сбора.

Справка "РГ"

Эксперимент с курортным сбором на Ставрополье проводится с 2018 года на территории Кавказских Минеральных Вод - в городах Железноводске, Ессентуки, Кисловодске и Пятигорске. Средства направляются на развитие курортной инфраструктуры. В 2018 году на Ставрополье его заплатили более 345 тысяч отдыхающих. В бюджет поступило 185,43 миллиона рублей.