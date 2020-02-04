На Ставрополье перевыполнили план по курортному сбору

Новости

Пикап Hyundai на базе нового Tucson проходит испытания морозом и снегом 19:09
Фотограф Киврин выиграл приз Международной ассоциации спортивной прессы 18:40
Путин примет верительные грамоты новых послов США, Великобритании и Китая 18:36
Отчим-тиран доставлен в отделение полиции в Москве 18:35
На калужском заводе будут выпускать защищенные смартфоны 18:35
Путин: Система образования для сирот и детей-инвалидов должна быть гибкой 18:31
Опрос: Россияне рассказали о своем отношении к интернету 18:23
Госдума в первом чтении приняла законопроект об аспирантуре 18:18
Министр промполитики Крыма отправлен в отставку 18:18
Путин обещал гражданство иностранным ученым 18:06
Музей-заповедник "Павловск" станет федеральным в середине 2020 года 18:02
В горах Сочи после мощных осадков сошла лавина 18:02
Путин остановил кортеж и вышел к жителям Череповца 18:01
В Нижнем Новгороде учителя обвинили в избиении ученика 17:58
В Подмосковье девушка задержана за убийство бейсбольной битой 17:51
Американский сенатор допустил, что Трамп может продать Аляску России 17:48
Эрдоган: Турции не нужно обострение отношений с Россией 17:44
В госпитале Вены отказались от крестов в палатах во имя толерантности 17:42
В Сирии боевики сняли постановочное видео о применении армией химоружия 17:39
Пермские ученые нашли способ предсказать поведение раковых опухолей 17:34
В Новороссийске обнаружили подпольный хостел 17:28
Путин посетил Центр боевых искусств в Череповце 17:28
Фотомонтаж с Киану Ривзом напечатали в украинском учебнике истории 17:21
"Тамбов" проведет оставшиеся домашние матчи в РПЛ в Нижнем Новгороде 17:16
В Москве увеличилось число заболевших ОРВИ и гриппом 17:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд разъяснил, когда работника нельзя уволить за невыход
Верховный суд разъяснил, когда работника нельзя уволить за невыход
Какие законы вступают в силу в феврале
Какие законы вступают в силу в феврале
В каких случаях автовладелец теряет право вернуть дилеру купленную машину
В каких случаях автовладелец теряет право вернуть дилеру купленную машину
04.02.2020 17:58
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Эксперимент набирает оборот

На Ставрополье перевыполнили план по курортному сбору
Текст: Роман Кияшко (Ставропольский край)
Российская газета - Экономика Северного Кавказа № 22(8076)
В Ставропольском крае в 2019 году удалось собрать 292,5 миллиона рублей курортного сбора. Заплатили его 533 тысячи человек. При этом от уплаты освободили около 67 тысяч отдыхающих.

Как сообщили в краевом министерстве туризма и оздоровительных курортов, регион перевыполнил план на 43,1 миллиона рублей, так как изначально предполагалось получить 249,4. Например, в Железноводске фактический сбор превысил прогнозный на 25 процентов. Самый маленький город- курорт в Кавминводах получил почти 50 миллионов рублей.

Фото: iStock
Названы регионы России, которыми интересуются иностранные туристы

Когда эксперимент только начался, многие эксперты опасались возможного спада туристического потока в КМВ. Однако в том же Железноводске, по данным местной администрации, впервые за десять лет удалось принять 140 тысяч туристов. Связывают это в том числе с большим количеством событийных мероприятий, которые здесь проводили в течение года. Например, здесь впервые прошел фестиваль целебной грязи.

А вот чего опасались уже в 2019 году, так это повышения размера сбора, поскольку федеральный закон о проведении эксперимента разрешил год назад поднять его до 100 рублей. Ранее, в 2018-м, максимальный размер туристического налога был 50 рублей с человека в сутки, и его сразу установили на Ставрополье. Поэтому отдыхающие боялись, что власти края воспользуются новой возможностью и поднимут тариф в два раза. Однако в минтуризма региона заверили, что в ближайшие годы плата не изменится. На протяжении всего эксперимента, то есть до 31 декабря 2022 года, она останется 50 рублей.

По словам главы ведомства Александра Трухачева, курортный сбор сейчас составляет в среднем 0,9 процента от общей стоимости одной туристической путевки. По его мнению, отдыхающие практически не ощущают его.

- Взимание курортного сбора начинается не с первого дня пребывания, а со вторых суток. Мы не прогнозируем никаких негативных последствий из-за него для имиджа курортов, - заявил министр.

Обсуждалось в регионе и расширение географии сбора. Например, в Краснодарском крае его начали взимать на новых территориях, расширив зону эксперимента. Точку в обсуждении поставил глава Ставрополья Владимир Владимиров, отвечая на вопрос корреспондента "РГ":

Фото: Татьяна Кузнецова/РГ
На Алтае решили не менять ставку курортного сбора

- Ничего менять пока не собираемся, будем улучшать администрирование, налаживать взаимодействие с небольшими организациями, вплоть до частных подворий. Это сложно, но заниматься данными вопросами нужно. Будем жестче контролировать расходование полученных средств.

Он отметил, что расширять географию и увеличивать размер налога сейчас не имеет смысла, для начала следует отработать систему.

Между тем владельцы гостиниц и здравниц, которые являются операторами курортного сбора, пожаловались на то, что несут дополнительные расходы, взимая деньги. Это касается кассовых сборов за безналичные операции (если отдыхающие платят по карте) и перечислений собранных средств в бюджет. Вторую часть проблемы удалось решить после того, как президент России Владимир Путин подписал закон, в соответствии с которым при перечислении операторами курортного сбора средств банки не должны взимать комиссионного вознаграждения.

В минтуризма региона заверили, что в ближайшие годы размер курортного сбора на Ставрополье не изменится, хотя правительство РФ разрешило поднять его до 100 рублей в сутки

- С одной проблемой разобрались, хотя все равно требуется время, чтобы договориться с банком, - говорит владелец хостела в Кисловодске Максим Никифоров. - А вот за банковские операции, в случае если гости рассчитываются безналом, мы все равно платим. Эксперимент действует уже почти два года. Теперь, когда некоторые гости сетуют на "непонятные поборы", мы приводим в пример объекты, которые построили на эти деньги.

Согласно информации краевого минтуризма, только 1,5 процента отдыхающих отказались заплатить курортный сбор в Ставропольском крае в 2019 году, что почти в два раза меньше, чем в 2018-м.

Введены и штрафы для тех, кто отказывается его вносить, - от 500 до 2000 рублей. При этом уплата штрафа не освобождает от уплаты курортного сбора.

Справка "РГ"

Эксперимент с курортным сбором на Ставрополье проводится с 2018 года на территории Кавказских Минеральных Вод - в городах Железноводске, Ессентуки, Кисловодске и Пятигорске. Средства направляются на развитие курортной инфраструктуры. В 2018 году на Ставрополье его заплатили более 345 тысяч отдыхающих. В бюджет поступило 185,43 миллиона рублей.

Экономика Туризм Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край Развитие туризма в России

Главное сегодня

Путин отверг предложение продлить полномочия президента на плебисците
Одобрены поправки об упрощении получения гражданства РФ
Президент назвал безобразием отношение экс-главы Чувашии к людям
Новый КоАП введет скидку в 50% на большинство штрафов
Вступили в силу новые правила провоза наличности через границу
Потребительский рынок
Потребительский рынок
Как распознать органическую продукцию
Законодательство
Законодательство
В России предложили ужесточить наказание за шум ночью