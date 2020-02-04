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04.02.2020 17:34
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Полный баллон

На Ставрополье меняют рынок топлива в пользу природного газа
Текст: Роман Кияшко (Ставропольский край)
Российская газета - Экономика Северного Кавказа № 22(8076)
В регионе активно обсуждается строительство нового предприятия по производству сжиженного природного газа (метана) в промышленной зоне города Буденновска. Такое расположение позволит обеспечивать топливом не только Ставропольский край, но и другие регионы юга России.
Баллоны для сжатого метана должны быть повышенной прочности и только цилиндрической формы. Фото: Максим Богодвид/РИА Новости Баллоны для сжатого метана должны быть повышенной прочности и только цилиндрической формы. Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
Баллоны для сжатого метана должны быть повышенной прочности и только цилиндрической формы. Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Сейчас Ставрополье обладает самой развитой в стране сетью автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС) - в регионе 21 АГНКС и два передвижных автомобильных газовых заправщика. Основным видом моторного топлива является компримированный (сжатый) природный газ (КПГ), а именно метан. Одна из таких заправок в Георгиевске имеет 100-процентную загрузку при среднероссийском показателе 26 процентов (в СКФО - 44). Станций со сжиженным природным газом (СПГ) - метаном - в регионе нет. Исправить ситуацию позволит строительство нового завода. Производительность будущего предприятия должна составить 88 тысяч тонн СПГ в год.

Фото: Пресс-служба "Сахалин Энерджи"
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- Расстояние между заправками с СПГ составит всего несколько сотен километров, при том что полного бака хватит более чем на тысячу километров, - отметил министр энергетики, промышленности и связи края Виталий Шульженко. - Наличие в регионе подобного завода подтолкнет к расширению сети заправок с СПГ.

В прошлом году в регионе открылись три новых АГНКС - в Ставрополе, Кисловодске и поселке Иноземцево. Общая сумма инвестиций превысила 370 миллионов рублей, из которых 80 миллионов предоставило министерство энергетики РФ в виде компенсации части затрат на строительство АГНКС.

К 2022 году на Ставрополье планируют открыть еще девять АГНКС. Заинтересованность в их строительстве выразили местные бизнесмены. Они появятся в наиболее перспективных для использования газомоторного топлива районах. В частности, инвесторам предложили свободные участки в Александровском, Апанасенковском, Буденновском, Кочубеевском, Красногвардейском, Труновском районах и Нефтекумском городском округе.

- Инвесторы заинтересованы в расширении сети АГНКС на Ставрополье во многом из-за возможности получить компенсацию части затрат. В среднем на одну станцию нужно 160 миллионов рублей, и предприниматели могут вернуть до 40 миллионов за счет федеральных субсидий, что позволит сократить срок окупаемости объекта, - рассказал заместитель министра энергетики, промышленности и связи края Василий Глушаков.

Но, несмотря на то что на Ставрополье самая высокая доступность природного газа, сеть развивается в основном за счет перевода на газ общественного регионального и муниципального, а также коммунального транспорта. Ведь, согласно постановлению правительства РФ, к 2020 году в российских городах с численностью населения более 300 тысяч человек на газ должно быть переведено до 30 процентов общественного транспорта и техники дорожно-коммунальных служб, а в населенных пунктах численностью свыше 100 тысяч человек - до 10 процентов.

Обычные же автолюбители не спешат переходить на новый вид топлива. Тут следует пояснить несколько важных нюансов. На АГНКС заправляют машины компримированным природным газом (КПГ), а именно метаном, которого в стране добывают очень много, его запасы огромны, он дешевле и экологичнее. Его сжимают на компрессорной станции, давление доходит до 200-250 бар. Он в три раза дешевле обычного бензина. Средняя цена - 15-16 рублей за кубометр. Согласно подсчетам специалистов, легковушка в среднем тратит на 100 километров пути около семи кубометров КПГ. Однако такое топливо необходимо заправлять в баллоны повышенной прочности и определенной цилиндрической формы, держать их можно только в багажнике.

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Существует еще такое топливо, как сжиженный углеводородный газ (СУГ), или пропан-бутановая смесь. Производят ее в процессе ректификации продуктов переработки попутного нефтяного газа и газового конденсата на обычных нефтеперерабатывающих заводах. И именно СУГ использует большинство автолюбителей, переоборудовавших свои машины под новое топливо. Он дороже КПГ, но обладает важнейшими преимуществами - его легко сжижать, продается он литрами, а не кубометрами и одного баллона с пропан-бутаном хватает на большее расстояние, чем с природным газом. Да и купить его можно практически на любой обычной заправке.

К тому же, как рассказал корреспонденту "РГ" владелец магазина газобаллонного оборудования Александр Сухарев, перевести легковую машину на природный газ дороже, чем на СУГ.

- Дело в цене на баллон, в котором будет храниться топливо. Для пропан-бутана емкость объемом 50 литров будет стоить около пяти тысяч рублей, а для метана - несколько десятков тысяч.

Сухарев также уточнил, что для СУГ баллон может быть как цилиндрической формы, так и тороидальной, а значит, легко помещается в штатное углубление для запасного колеса, тем самым экономя пространство в багажнике. Что касается емкости для метана, то тут все иначе, так как из-за высокого давления подходит только баллон цилиндрической формы, и его вес значительно больше.

- Если взять два баллона одной емкости, один заправить метаном, а другой пропан-бутаном, то окажется, что на СУГ можно проехать значительно больше, так как газ сжиженный. А природный газ пока используют только в сжатом виде , - подтвердил Сухарев.

С его выводами согласен и автолюбитель из Ставрополя Александр Барыбин:

- Автомобиль я купил уже с установленным на нем газобаллонным оборудованием. Стоимость бензина постоянно растет, цена же на газ остается практически неизменной. Сейчас я заправляюсь СУГ и менять ничего не собираюсь. О метане и не думаю, хотя он дешевле, заправок очень мало, стоимость оборудования и его установки высокая, также места в багажнике баллон занимает много. Для поездок по городу и иногда по трассе мне хватает того, что есть.

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Илья Нестеров, индивидуальный предприниматель, занимающийся пассажирскими и грузоперевозками, говорит, что рентабельно пользоваться КПГ в том случае, если автобус курсирует в границах города.

- Многие частники все-таки ездят на СУГ, который можно приобрести практически на каждой заправке. Кроме того, при его использовании не так сильно падает мощность двигателя. Метан уменьшает количество лошадиных сил под капотом примерно на 30 процентов.

А если речь идет о коммерческом транспорте, голубое топливо почти не используют в дизельных двигателях.

- Мы пробовали установить на один из своих микроавтобусов газовое оборудование. Но в дизельных двигателях, в отличие от бензиновых, газ не полностью заменяет солярку, а смешивается с ней. Экономия минимальная - около 5-10 процентов, а проблем с топливной системой возникает много, - добавляет Нестеров.

Тем не менее он считает, что за метаном будущее, тем более сжиженным, который так же дешев, как компримированный (сжатый), но при этом обладает преимуществами пропан-бутановой смеси. И если завод по производству СПГ на Ставрополье заработает, а количество АГНКС вырастет, водители и перевозчики начнут активнее переходить на метан.

- В обществе все чаще обсуждаются проблемы экологии. А голубое топливо гораздо экологичнее бензина, а уж тем более дизеля, - добавляет Нестеров. - Россия же занимает первое место в мире по запасам природного газа. Все это со временем приведет к тому, что плюсы использования газового топлива перевесят существующие минусы.

Комментарий

Дмитрий Баранов, аналитик ГК "Финам":

- Перспективы у газомоторного топлива в нашей стране весьма неплохие. Во-первых, в России значительные запасы газа. Во-вторых, приняты нормативные акты для расширения данного рынка, задача - увеличить использование данного топлива в разных отраслях, в том числе в транспортной сфере. В-третьих, все острее стоит проблема изменения климата, необходимо сокращать выбросы в атмосферу. Использование газомоторного топлива может помочь в этом, так как его сжигание наносит меньше вреда. К тому же технологии не стоят на месте, добыча, переработка и использование газа становятся все более эффективными. Выгодность газомоторного топлива уже очевидна для многих. Что касается метана, то он вполне может стать одним из востребованных видов газомоторного топлива в будущем. Его добывают много лет, накапливается опыт использования на транспорте.

Факторов, сдерживающих данный рынок, несколько. В первую очередь - нехватка соответствующей инфраструктуры, в том числе заправочной. АГНКС построены в 70 субъектах страны, но нет ни одного региона, о котором можно сказать, что там развитая сеть. Газовых заправок в стране в 50 раз меньше, чем обычных. Всего их около 400 - такого количества недостаточно.

Водители мало информированы о выгодах перехода на газовое топливо. Если перевод на него регионального и муниципального транспорта ведется, то бизнес и частники пока неохотно включаются в процесс. Сдерживающими факторами также можно назвать нехватку подходящих земельных участков для газовых станций и недостаточность мер государственной поддержки.

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