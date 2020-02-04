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04.02.2020 10:03
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Названы регионы, возглавившие рейтинг по неуплате кредитов

Текст: Тимур Алиев
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств проанализировала какие регионы чаще всего не платят вовремя по кредитам. Рейтинг возглавила Ингушетия, с показателем просроченных кредитов в 13 процентов, сообщают РИА Новости.

Фото: iStock
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В тройку вошли еще два региона Северного Кавказа - Карачаево-Черкесия и Северная Осетия.

Десятку регионов с самым низким уровнем платежной дисциплины замыкает Забайкалье, где просроченная задолженность достигает чуть более пяти процентов.

Что касается сумм просроченной задолженности, то по этому показателю лидируют Тыва, Московская область и Якутия. Средняя сумма долгов на одного жителя здесь составляет около 30 тысяч рублей.

Рейтинг выявил и не проблемные регионы. Так, самая низкая просроченная задолженность на одного человека зафиксирована в Севастополе - около двух тысяч рублей и Крыму - 2,5 тысячи рублей. В пятерку регионов с низкими долгами на одного жителя также вошел Дагестан - 5,9 тысячи рублей.

Экономика Финансы Долги и кредиты Филиалы РГ Юг России Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Филиалы РГ Столица Филиалы РГ Дальний Восток Филиалы РГ Восточная Сибирь СКФО Ингушетия СКФО Кабардино-Балкария СКФО Северная Осетия ДФО Забайкальский край ЦФО Москва

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