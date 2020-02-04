Названы регионы, возглавившие рейтинг по неуплате кредитов

Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств проанализировала какие регионы чаще всего не платят вовремя по кредитам. Рейтинг возглавила Ингушетия, с показателем просроченных кредитов в 13 процентов, сообщают РИА Новости.

В тройку вошли еще два региона Северного Кавказа - Карачаево-Черкесия и Северная Осетия.

Десятку регионов с самым низким уровнем платежной дисциплины замыкает Забайкалье, где просроченная задолженность достигает чуть более пяти процентов.

Что касается сумм просроченной задолженности, то по этому показателю лидируют Тыва, Московская область и Якутия. Средняя сумма долгов на одного жителя здесь составляет около 30 тысяч рублей.

Рейтинг выявил и не проблемные регионы. Так, самая низкая просроченная задолженность на одного человека зафиксирована в Севастополе - около двух тысяч рублей и Крыму - 2,5 тысячи рублей. В пятерку регионов с низкими долгами на одного жителя также вошел Дагестан - 5,9 тысячи рублей.