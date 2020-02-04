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04.02.2020 16:25
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Мзду берут

В СКФО к уголовной ответственности привлекли более тысячи чиновников
Текст: Андрей Стрельцов
Российская газета - Экономика Северного Кавказа № 22(8076)
Средняя сумма взятки на Северном Кавказе в 2019 году составила 245 тысяч рублей.
Фото: Владимир Аносов/РГ Фото: Владимир Аносов/РГ
Фото: Владимир Аносов/РГ

Как сообщил глава управления МВД по СКФО Сергей Бачурин, сотрудники полиции зафиксировали 1,8 тысячи коррупционных преступлений, и это на 2,6 процента меньше, чем в 2018-м. Из них 1068 отнесли к категории тяжких и особо тяжких. К уголовной ответственности при- влекли 1014 чиновников, в том числе 101 за получение мзды.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
На Кубани инспектора ГИБДД обвинили во взятке в 1 млн рублей

- За год задокументированы 244 факта получения взяток и 182 факта дачи взяток общей суммой свыше 83 миллионов рублей, - сообщил Бачурин.

Громким делом стало пресечение деятельности преступного сообщества, организованного сотрудниками минтруда Дагестана. Злоумышленники занимались хищением бюджетных средств, выделяемых на социальное обслуживание населения.

"Пользуясь должностными полномочиями, они инициировали увеличение бюджетных ассигнований на центры соцобслуживания, завысив число граждан, нуждающихся в оказании услуг. Кроме того, в центры фиктивно трудоустраивали подставных лиц, заработная плата которых, а также начисленные премиальные выплаты передавались организаторам сообщества", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по СКФО.

За год задокументированы 244 факта получения взяток и 182 факта дачи взяток

Таким образом подозреваемые похитили более двух миллионов рублей. Как считают следователи, сообщниками сотрудников минтруда Дагестана стали специалисты комплексных центров соцобслуживания и одной некоммерческой организации, созданной, по версии правоохранительных органов, только для участия в конкурсе на оказание социальных услуг населению.

Между тем

В СКФО на 10,3 процента снизилось количество преступлений, совершенных с использованием оружия и боеприпасов. В 2019 году было проведено три этапа оперативно-профилактической операции, в результате которой из незаконного оборота изъято свыше 1100 единиц оружия и более 34 тысяч различных боеприпасов.

Происшествия Преступления Должностные преступления Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Филиалы РГ Юг России СКФО Ставропольский край СКФО Чеченская Республика СКФО Северная Осетия СКФО Карачаево-Черкесия СКФО Кабардино-Балкария Борьба с коррупцией

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