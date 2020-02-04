На поляне Азау отпраздновали юбилей маятниковой канатной дороги, которая подняла первых туристов на самый высокий пик Европы зимой 1970 года.

Подъемник идет на высоту 3780 метров - до станции "Гара-Баши". Первые две очереди канатки обслуживают вагончики вместимостью 25 человек, третья очередь - кресельная. Она идет параллельно современной гондольной, построенной уже в XXI веке.

- В межсезонье проводим регламентные работы, меняем агрегаты и оборудование. У нас своя спасательная служба, проводники, дежурные по перронам, машинисты, которые управляют дорогой, слесари, обслуживающие оборудование, многие из них сутками находятся на высокогорье, - рассказал директор компании "МКД-Эльбрус" Ахмат Залиханов.

Всего по маршруту маятниковой дороги туристов перевозят четыре вагончика (со скоростью шесть метров в секунду) и 75 кресел (полтора метра в секунду). Подъем от поляны Азау до станции "Гара-Баши" займет чуть больше получаса. Отсюда уже на ратраках можно добраться до "Приюта 11", находящегося на высоте 4200 метров - это последняя доступная зона для катания на Эльбрусе.

В сезон маятниковая дорога загружена полностью. Часть туристов предпочитает вагончики новым гондолам, к тому же и ски-пасс на маятниковой дороге дешевле - абонемент на целый день обойдется тысячу рублей, а на полдня - 800. Однако стоит помнить, что кресельная часть дороги работает только при благоприятных погодных условиях.