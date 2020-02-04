Жители региона, как и в целом России, готовы тратить все больше средств на своих домашних питомцев, покупая хорошие корма и витамины, чаще обращаясь к ветеринарам - не только в экстренных случаях, но и в профилактических целях. А, уезжая в дальние края, владельцы не только котов и собак, но и хомячков и даже попугаев начинают задумываться, с кем оставить любимца, чтобы по возвращении застать его в полном здравии. Предприниматели, уловив новый тренд, стали открывать зоогостиницы, где мохнатые питомцы могут в комфортных условиях дожидаться хозяина.

В хороших гостиницах для животных питомцы дожидаются своих хозяев в комфортных условиях, но и стоят номера здесь дороже. Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Корреспондент "РГ" узнал у ставропольских бизнесменов, как правильно выбрать временный дом для питомца и во сколько обойдется звериный номер. Выяснилось, что отелей для животных в краевой столице в последние пару лет появилось множество. Здесь готовы принять питомца как на один день или неделю, так и на несколько лет. Можно сказать, что для данного рынка характерны те же проблемы, что и для рынка обычных гостиничных услуг - неразвитый сервис, нехватка квалифицированных специалистов (в данном случае ветеринаров, дрессировщиков и грумеров, если в гостинице предоставляются дополнительные услуги, кроме содержания). Некоторые частники держат собак и кошек в маленьких клетках, только подкармливая их, это скорее похоже на капсульный хостел. А есть и настоящие "пятизвездочные" отели для зверей, как говорится, со всеми удобствами, в том числе площадкой для выгула.

- Все животные, которых к нам привозят, должны быть обязательно привиты и обработаны от блох, а собаки еще и от клещей, ведь они гуляют на открытом воздухе, а пролетающие птицы могут занести насекомых. Если хозяева не обработали животных, можно сделать это у нас, - рассказала корреспонденту "РГ" совладелец гостиницы для животных Алена Лисенкова.

Вместе с мужем Андреем она открыла зоогостиницу несколько лет назад. Изначально помещение строилось под питомник, поэтому здесь все продумано до мелочей - планировка здания делалась под содержание животных. Номера делятся на кошачьи и собачьи, отличаются не только размером, но и обустройством.

В комнатах для собак теплый пол, площадь стандартного номера - 13 квадратных метров. Пес может подойти, толкнуть носом дверцу и выйти на улицу. В каждый вольер проведена вода, чтобы поилки не касались друг друга. Есть еще и собачьи люксы - они больше по площади, с индивидуальной сплит-системой и кованой кроватью.

Некоторые частники держат собак и кошек в маленьких клетках: это похоже на капсульный хостел. Но есть и настоящие "пятизвездочные" отели для животных, со всеми удобствами

У кошек в гостинице не клеточное содержание, у каждой своя комнатка. Имеется батарея для обогрева, она регулируется индивидуально для каждого питомца.

Между собой постояльцы общаться не могут - это исключено на всех этапах содержания животного из-за требований безопасности, так удается избежать стычек и передачи возможных инфекций. Стандартное питание включает сухой корм двух популярных премиум-марок, но если они не подходят, хозяева могут сами привезти еду.

- Принимаем, конечно, не только кошек и собак. У нас были совы, хорьки, кролики, морские свинки и попугаи. Самые необычные гости - рысенок и львята, - улыбается Алена Лисенкова.

Стандартный номер для кошки обойдется в 250 рублей в сутки, для собаки - 500. Люксы немного дороже, переплатить придется также за дополнительные услуги. Например, стоимость содержания агрессивного животного выше, потому что для уборки его комнаты требуется как минимум два человека. Скидку тоже можно получить, например, если оставлять питомца на длительный срок. По словам предпринимателей, был случай, когда собака жила в гостинице два с половиной года, а потом хозяин ее забрал.

Но бывает, что животных привозят на сутки и бросают. К сожалению, практика довольно распространенная. У опытных держателей гостиниц уже наметан глаз, и они сразу понимают, какие питомцы входят в группу риска, поэтому у хозяев берут паспортные данные.

- К сожалению, так бывает: оплачивают сутки в зоогостинице и не возвращаются. Бросают даже породистых животных, тогда начинаем их пристраивать, - рассказала организатор ставропольского клуба любителей животных "Альтаир" Ольга Дмитриева.

При клубе уже почти десять лет работает гостиница для животных. Содержание кошки стоит 200 рублей в сутки, а собаки - от 300 рублей и выше, в зависимости от размера. Здесь можно заказать дополнительные услуги - стрижку, чистку ушей и глаз, уход за зубами, вакцинацию. Естественно, за отдельную плату (например, стрижка собаки стоит от 600 рублей).

- Берем и попугаев, и кроликов, и хомяков, хотя специализируемся, конечно, на котах и собаках. Более мелких животных, как правило, проще оставить на короткое время у родственников или знакомых, они создают меньше проблем, а вот с собакой надо гулять, - отметила Дмитриева.

Поступающие сюда животные должны быть вакцинированы, обработаны от глистов и клещей, у кошек обязательно подстрижены когти. При клубе работает ветеринарный кабинет, поэтому животное всегда осматривают, врач оценивает состояние питомца.

Как рассказывают предприниматели, гостиницы проверяет управление ветеринарии, специалисты которого оценивают соответствие требованиям санитарных норм, условия содержания.

Рабочий бум у бизнесменов приходится на праздники. В новогодние дни пристроить домашнего любимца можно только по предварительной записи. В ставропольских зоогостиницах уже практически не осталось мест и на майские праздники, до которых еще три месяца.

- У меня забронированы все даты на майские выходные. 250 рублей в сутки - небольшая плата для владельца, который на отдыхе хочет быть уверенным, что за животным следят и ухаживают, - поясняет Валерий Веселов, который берет питомцев на передержку. - Животные у меня находятся в клетках в приспособленном помещении. Но больше, чем на неделю, стараюсь не брать, все же содержание в клетке может быть только временным.

Организация бизнеса

Чтобы оформить бизнес, нужно зарегистрироваться как индивидуальный предприниматель или открыть ООО. Лучше всего организовывать зоогостиницу на территории частного домовладения. В помещении для животных требуется сделать систему обогрева и кондиционирования, а на улице - площадку для выгула.

Необходимое оборудование - вольеры для собак, домики, лежаки, переноски, лотки и когтеточки для котов, шкаф для кормов, аксессуары (посуда, игрушки, намордники, ошейники), клетки для грызунов и птиц. Отдельная статья - расходные материалы: корма, витамины, моющие и дезинфицирующие средства. В общей сложности на организацию бизнеса потребуется в среднем около 500 тысяч рублей.

Клиенту зоогостиницы должны предоставлять договор со взаимными правами и обязательствами, чтобы избежать конфликтных ситуаций.

Кстати

В Ставрополе пока никто не жаловался на шум или неудобство, создаваемые зоогостиницами. Если в многоквартирном доме есть соседи, которые занимаются передержкой животных и при этом мешают жить окружающим, нужно писать жалобу сначала в управляющую компанию, а затем в жилинспекцию и Роспотребнадзор. В заявлении нужно указывать, какие права жильцов нарушены и что не устраивает. Также можно привлечь на свою сторону других соседей и написать уже коллективную жалобу.