В КЧР ветераны войны получат по 50 тысяч рублей от республики

В честь 75-летия Великой Победы все ветераны Великой Отечественной войны, проживающие в Карачаево-Черкесии, получат единоразовые выплаты в размере 50 тысяч рублей в дополнение к установленным Президентом России федеральным выплатам в размере 75 тысяч рублей.

Об этом решении сообщил глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов на заседании республиканского оргкомитета "Победа".

Он тут же дал поручение правительству Карачаево-Черкесии произвести эти выплаты из республиканского бюджета.

Труженики тыла и вдовы погибших ветеранов получат к празднику из регионального бюджета по 5 тысяч рублей.

Напомним, на данный момент в республике проживает 115 ветеранов Великой Отечественной войны, 1677 тружеников тыла и 163 вдовы ветеранов войны.