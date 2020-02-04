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04.02.2020 17:16
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

ЛЭП как "украшение" двора

В Северной Осетии под проводами высоковольтных линий разбили сады, построили кафе, магазины и детские площадки
Текст: Андрей Стрельцов (Северная Осетия)
Российская газета - Экономика Северного Кавказа № 22(8076)
В Северной Осетии в суд поданы иски о сносе более 40 объектов, находящихся в охранных зонах линий электропередачи. Некоторые ЛЭП стоят в огородах и во дворах частных домовладений, причем по ним идет транспортировка электричества во Владикавказ и другие населенные пункты региона.
Фото: Денис Абрамов/РИА Новости Фото: Денис Абрамов/РИА Новости
Фото: Денис Абрамов/РИА Новости

Согласно постановлению правительства РФ, в охранной зоне ЛЭП запрещены строительство и реконструкция зданий и сооружений, а также проведение массовых мероприятий. По действующему законодательству для воздушных линий (ВЛ) 6/10 киловольт она составляет 10 метров, для ВЛ 35 киловольт - 15 метров, а для ВЛ 110 киловольт - по 20 метров в обе стороны от крайних проводов.

Тем не менее на этих участках как во Владикавказе, так и в районах республики идет интенсивное строительство. В охранных зонах даже высаживают сады и устраивают склады. Непосредственно под высоковольтными линиями электропередачи строят кафе, рестораны, магазины, автостоянки и детские игровые площадки.

Фото: iStock
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Специалисты предприятия "Севкавказэнерго" за последнее время зафиксировали 43 подобных нарушения. Документы по всем фактам направили в суд. Приняты решения о демонтаже шести объектов. Сейчас исполнительные листы находятся в УФССП по РСО - Алания.

Нарушения нашли на территориях нескольких садоводческих некоммерческих объединений, а во Владикавказе на улицах Доватора, Васо Абаева, Кесаева, Сетевой и в промышленной зоне. Как выяснилось, владельцы строений в ряде случаев попросту занимались самозахватом участков вблизи ЛЭП. Однако бывает и так, что застройщики и чиновники местных администраций сами не соблюдают требований законодательства, запрещающего проведение в охранных зонах ЛЭП любых работ без согласования с сетевой организацией.

Особенно беспокоят энергетиков незаконные строения в охранных зонах ВЛ 35-110 киловольт в садоводческом товариществе "Иристон". Здесь проходят сразу восемь линий электропередачи. Опоры высоковольтных ЛЭП буквально вросли в стены заборов и стали элементом ландшафтного дизайна внутридворовых территорий. Некоторые из них питают электроэнергией жизненно важные и социально значимые объекты. В частности, энергоснабжение водозабора Владикавказа осуществляет ВЛ, проходящая как раз по территории товарищества.

Опоры высоковольтных ЛЭП буквально вросли в стены заборов и стали элементом ландшафтного дизайна внутридворовых территорий

"В случае аварии жители столицы и других населенных пунктов рискуют остаться без электричества, а Владикавказ - без водоснабжения на длительное время, так как к некоторым опорам и линиям электропередачи практически нет доступа", - рассказали в "Россети Северный Кавказ".

В филиале "Севкавказэнерго" отмечают, что хаотичная застройка не только не дает проводить ремонтно-эксплуатационные работы, но и может привести к непоправимым последствиям в результате обрыва провода высокого напряжения - поражению людей электрическим током и возгоранию строений. И такие случаи уже были. Во время сильного ветра произошел обрыв провода ВЛ 35 киловольт, проходящего через садоводческое товарищество "Рухс". Расположенные в охранной зоне дома оказались в зоне его падения. По чистой случайности местные жители не пострадали от поражения электрическим током, однако на некоторых постройках сгорела кровля.

Кстати

Еще один случай нарушения правил работ вблизи энергообъектов произошел в ноябре 2019 года у федерального поста между Северной Осетией и Ингушетией. Водитель крана, который совершал погрузочно-разгрузочные работы, приблизился к ЛЭП, спровоцировал короткое замыкание и обрыв проводов высоковольтной линии 110 киловольт. В итоге без электроэнергии остались жители трех населенных пунктов Пригородного района РСО - Алания и двух поселков Ингушетии.

Экономика Отрасли Энергетика Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Северная Осетия

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