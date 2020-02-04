В Северной Осетии запущена Зарамагская ГЭС-1

В Северной Осетии 4 февраля запущена Зарамагская ГЭС-1, крупнейшая электростанция в республике и третья по мощности ГЭС на Северном Кавказе.

В церемонии ее запуска приняли участие вице-премьер России Юрий Борисов, глава Минэнерго России Александр Новак и генеральный директор "РусГидро" Николай Шульгинов.

Отвечая на вопрос корреспондента "РГ", Юрий Борисов отметил, что гидроэнергетика - одна из самых дешевых форм генерации, и необходимо дальнейшее расширении ее доли в энергосистеме России.

Мощность запущенной гидроэлектростанций составляет 346 МВт. Проектная выработка электроэнергии - 842 млн кВт•ч. Выход электростанции в сеть позволит сократить дефицит электроэнергии в Республике Северная Осетия - Алания с 80% до 30%. Станция обладает возможностью быстро изменять, в том числе наращивать мощность, что особенно важно в период пиков потребления электроэнергии.

С вводом в эксплуатацию Зарамагской ГЭС-1 общая мощность электростанций в республике выросла в четыре раза, уровень энергообеспеченности увеличился с 20% до 70%. "Благодаря своей мощности и высокой маневренности Зарамагская ГЭС-1 повысит надежность энергоснабжения всего Северо-Кавказского региона", - отметил Генеральный директор РусГидро Николай Шульгинов.

Зарамагская ГЭС-1 самая высоконапорная гидроэлектростанция (619 м) в нашей стране. Заместитель Генерального директора "УК ГидроОГК" Юрий Миронов рассказал, что "вместо плотины и создания крупного водохранилища был проложен деривационный тоннель - отвод воды от русла реки, длинной 14 254 метров. Четырнадцатикилометровый путь вода преодолевает за 80 минут". Кроме того здесь использованы крупнейшие в России турбины ковшового типа, которые применяются на ГЭС при очень больших напорах воды. В них струя воды, летящая с большой скоростью, ударяется о середину ковша турбины, из-за чего колесо проворачивается, подставляется под нее следующий ковш. В комплекс также входит бассейна суточного регулирования (БСР) с емкостью до 144 тыс. кубометров воды, предназначенный для ее накопления перед подачей её на турбины ГЭС. Высота плотины 50 м, длина 277 м, ширина по подошве 330 м, объём насыпи 1,586 млн кубометров.

"Большая часть технологий и оборудования использованных при строительстве станции - российские", - подчеркнул Юрий Миронов.

Пуск ГЭС позволит вытеснить из топливного баланса Северного Кавказа около 270 тысяч тонн условного топлива. Проще говоря, гидроэлектростанция предотвратит ежегодные выбросы в атмосферу окислов азота в количестве 3,5 тысяч тонн, окислов серы - 8,2 тысячи тонн, золы - 3 тысяч тонн, углекислого газа - 420 тысяч тонн. Поскольку водохранилище ГЭС небольшое, его воздействие на микроклимат будет незначительно, и прослеживается лишь в радиусе 100 метров от побережья. Специалисты отмечают принятый в проекте ГЭС большой запас сейсмостойкости плотины. Предусмотрен ряд противооползневых мероприятий, в частности сооружение обводного тоннеля длиной 1160 метров и диаметром 5 метров на случай схода оползней, а также значительный запас высоты гребня плотины над уровнем водохранилища.

Зарамагская ГЭС-1 является частью единого гидроэнергетического комплекса Зарамагских ГЭС, включающего также Головную ГЭС, которая обеспечивает подачу очищенной от песка воды в тоннель ГЭС-1.

Идея построить такую гидроэлектростанцию в этих краях появилась ещё в 1976 году. Строительство началось в 1978 году но уже в конце следующего десятилетия из-за проблем с финансированием, практически остановилось.

Возобновить его удалось только в 2006 году после передачи стройки под контроль "РусГидро". Уже в 2009 году была введена в эксплуатацию верхняя ступень комплекса - Головная ГЭС мощностью 15 МВт. В 2015 году была завершена проходка деривационного тоннеля, в 2017 году начато возведение здания ГЭС. Юрий Миронов отметил, что в перспективе возможно строительство Зарамагской ГЭС-2 мощностью 50 МВт.