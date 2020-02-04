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04.02.2020 14:58
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Ставрополе мать убила новорожденного ножницами

Текст: Роман Кияшко (Ставропольский край)

В Ставрополе 35-летнюю жительницу краевой столицы подозревают в убийстве новорожденного ребенка. Об этом во вторник сообщили в следственном управлении СК по краю.

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По версии следствия, днем второго февраля женщина родила дома мальчика. Вскоре после этого она больше 40 раз ударила его ножницами. Когда ребенок перестал подавать признаки жизни, мать завернула его в пакет и положила в сумку, чтобы позже его закопать.

- Однако захоронить тело сына ей не удалось, так как состояние здоровья женщины резко ухудшилось, и она была госпитализирована в больницу. Здесь ей и пришлось рассказать о содеянном, - отметили в СУ СК по региону.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 106 УК РФ ("Убийство матерью новорожденного ребенка").

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край

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