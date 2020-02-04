В Ставрополе мать убила новорожденного ножницами

В Ставрополе 35-летнюю жительницу краевой столицы подозревают в убийстве новорожденного ребенка. Об этом во вторник сообщили в следственном управлении СК по краю.

По версии следствия, днем второго февраля женщина родила дома мальчика. Вскоре после этого она больше 40 раз ударила его ножницами. Когда ребенок перестал подавать признаки жизни, мать завернула его в пакет и положила в сумку, чтобы позже его закопать.

- Однако захоронить тело сына ей не удалось, так как состояние здоровья женщины резко ухудшилось, и она была госпитализирована в больницу. Здесь ей и пришлось рассказать о содеянном, - отметили в СУ СК по региону.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 106 УК РФ ("Убийство матерью новорожденного ребенка").