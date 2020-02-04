В Мурманской области будет построен металлургический мини-завод, производящий мелющие шары и сортовой металлопрокат, в том числе арматуру для строительства. Он станет первым "пробным шаром" создания в Заполярье новой промышленной отрасли - черной металлургии, сырьем для которой станет металлолом.

Завод предполагается разместить в поселке Никель, в качестве сырья он будет использовать металлолом, в том числе корпуса старых судов, затопленных в Кольском заливе.

Мелющие шары используются в промышленности для измельчения руды. Вместе с рудой они закладываются в барабан, при вращении которого шары перемалывают породу, вращаясь вместе с ней. Такие шары востребованы на горнопромышленных предприятиях, и Мурманская область входит в число их основных потребителей в России. В Заполярье и Карелии действуют шесть крупных горнодобывающих предприятий, которым необходимо 56,7 тысячи тонн мелющих шаров в год. На Северо-Западе мелющие шары не производятся, их приходится завозить из Западной Сибири, и столь дальняя перевозка увеличивает их стоимость на 10-13 процентов. Что касается сортового проката и арматуры, то в Мурманской области ее производство отсутствует, а на всем Северо-Западе ее выпускают лишь два предприятия . По прогнозам экспертов, этот рынок будет устойчиво расти благодаря увеличению жилищного и промышленного строительства.

В Мурманской области достаточная ресурсная база, много лома черных металлов, но весь он вывозится из Мурманской области на экспорт.

В СЗФО мелющие шары не производятся, их приходится завозить из Сибири. Теперь ситуация изменится

Сейчас инвесторы проекта определяют его сроки. С частью банков уже достигнута договоренность. Осталось дождаться данных от технических консультантов, чтобы конкретизировать бюджет проекта. Пока его ориентировочная стоимость составляет около 3,5 миллиарда рублей. Предполагается производить 55 тысяч тонн шаров и 80 тысяч тонн сортового проката в год. Завод даст поселку 350-400 рабочих мест.

Как уже сообщала "РГ", пилотный проект по очистке Кольского залива от затонувших судов стартовал летом 2017 года. По данным обследования залива, которое провели минприроды региона и ФГУП "РосРАО", в металлическом сырье недостатка не предвидится. В 1980-1990-е годы вдоль побережья Кольского залива образовалась свалка металлоконструкций притопленных и затопленных судов на площади порядка трех тысяч гектаров. Собственники снимали с судов ценные части, а корпуса бросали и затапливали в прибрежной зоне. В реестр затопленного и затонувшего имущества вошло 102 объекта - суда, сооружения, металлолом и отходы. Только возле Мурманска на глубине до 30 метров водолазы обнаружили 25 судов и 23 объекта, напоминающие корабли (длиной более 10 метров). Еще 49 морских сооружений находится прямо у берегов, и их видно во время отлива. Самое большое скопление конструкций на дне - в районе Североморска, где когда-то на берегу размещались промышленные мощности. В целом объем рынка лома черных металлов в Мурманской области составляет 150-200 тысяч тонн в год.