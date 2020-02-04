Рынок лизинга после трехлетнего увеличения в 2019 году продолжил расти, но уже со значительно меньшими темпами (пять-девять процентов за год). В 2020-м эта тенденция сохранится.

Наиболее стабильная часть рынка - розница, в которой можно выделить автолизинг и лизинг строительной техники для малого и среднего бизнеса (МСБ). В 2019 году появился тренд на увеличение доли МСБ в продажах. Так, по итогам года доля МСБ составит чуть более 50 процентов. В 2020 году вектор роста розничных сделок сохранится.

Несмотря на падение продаж легкового транспорта в 2019 году на 2,3 процента и грузового транспорта в России на два процента, рынок лизинга обозначенных сегментов в 2019 году продолжил расти: на 25 процентов по легковому и на 21 процент по грузовому транспорту. Такая динамика обусловлена в первую очередь ежегодным увеличением доли лизинга в продажах. Каждая десятая легковая машина приобретается в лизинг. Но данный показатель является низким. Так, для сравнения, с помощью лизинга приобретается от 50 до 60 процентов нового грузового транспорта, что говорит о большом потенциале роста сегмента лизинга легкового транспорта.

Поддержку автолизингу оказал и каршеринг. Примерно 85 процентов автомобилей каршеринга находится в лизинге. На конец 2019 года парк каршеринга составлял примерно 39 тысяч автомобилей, из них 27 тысяч - в Москве, что сделало город мировым лидером каршеринга, обогнавшим Токио с 20 тысячами автомобилей и Пекин с 17 тысячами.

По нашему мнению, рост рынка каршеринга Москвы практически исчерпан, так как концентрация машин достигла одной единицы на каждые 500 жителей, как в Торонто, Мадриде и Нью-Йорке. В ближайшие годы мы увидим консолидацию и укрупнение рынка Москвы: из текущих 15 компаний останутся четыре-пять, остальные же перейдут в нишевые сегменты, например премиум или грузовой каршеринг. Чего не скажешь о Санкт-Петербурге, где одна шеринговая машина приходится на 1800 жителей, сохраняя потенциал роста с текущих 3000 единиц до 10 000-11 000.

Каждая десятая легковая машина приобретается в лизинг. Пока это очень низкий показатель

Есть мнение, что в краткосрочной перспективе каршеринг поддержит продажи новых легковых автомобилей, но в долгосрочной перспективе эта тенденция приведет к спаду продаж, что в будущем каршеринг будет представлять угрозу для новых продаж легковых автомобилей: потребителям будет удобнее и целесообразнее пользоваться шерингом, нежели иметь в собственности машину. На мой взгляд, эти опасения имеют логику, но преувеличены, так как доля общего парка каршеринга в России составляет всего 2,5 процента от годовых продаж легковых автомобилей. Скорее, пользователи каршеринга рассматривают данный вид передвижения, как альтернативу такси.

Несомненно, существенное влияние на рынок лизинга в 2020 году окажет решение правительства о субсидии лизингополучателей на приобретение новой отечественной техники, являющейся в последние годы драйвером продаж некоторых поддерживаемых сегментов. Правда, заявленный объем выделенных средств федерального бюджета по новому механизму "Единой лизинговой субсидии" составляет всего 9,8 миллиарда рублей, что значительно меньше объемов, выделявшихся ранее на поддержку отдельных отраслей.