Коронавирус на три четверти снизит турпоток из Китая в СЗФО

Запрет на выезд в Россию организованных тургрупп из Китая, вызванный коронавирусом, серьезно скажется на туристическом бизнесе Санкт-Петербурга и Мурманской области. Турпоток из Поднебесной в регионы Северо-Запада в феврале 2020 года упадет минимум на 80 процентов, уверяет Александр Агамов, исполнительный директор туристической ассоциации "Мир без границ". Однако, по прогнозам экспертов, если ситуация с коронавирусом не ухудшится, то можно надеяться на отмену запрета уже к апрелю. В этом случае турпоток не только выровняется, но и существенно вырастет.

Министерство культуры и туризма КНР уже приостановило продажу туров по стране и за рубеж. Это связано с распространением нового типа коронавируса 2019-nCoV. На 2 февраля в Китае подтверждено 14411 тысячи случаев заражения коронавирусом, число умерших превысило 304 человека. По данным Роспотребнадзора, летальность находится на уровне 2,1 процента. Положение усугубляется тем, что такие жесткие меры совпали с началом китайских новогодних каникул, когда миллионы граждан отправляются в путешествия.

- Мы связывались с нашими партнерами в Китае. Пока нет ясности, как долго продлится этот запрет, - отметил Юрий Цуркан, председатель Ассоциации содействия русско-китайскому туризму. - Но они уточнили, что с 27 января за рубеж группы и туристы ездить уже не будут. А значит, у российских туроператоров, принимающих туристов из Китая, будет перерыв в работе.

Если не считать Санкт-Петербурга, то зимой среди регионов Северо-Запада основной интерес китайцы проявляют к Мурманской области. Если в 2015 году в Мурманск приехали только 800 туристов, то в 2018 году их было уже 12 тысяч, а в 2019 году - около 19 тысяч. По словам Ивана Головина, директора саамского музея под открытым небом "Самь-Сыйт" (усадьба, демонстрирующая быт коренных жителей Кольского полуострова - саамов), в сутки ему приходилось принимать до 200 гостей из Китая, которых привозят большими автобусами три-четыре раза в день. Большинство гостей села Териберка на побережье Баренцева моря, которое благодаря своим живописным окрестностям приобрело огромную популярность среди туристов, зимой также составляют китайцы. Последствия вспышки коронавируса уже принесли турбизнесу Кольского полуострова серьезные убытки - отменены многие туры на февраль, отмечает президент ассоциации "Арктические гиды" Владимир Онацкий.

Если не считать Санкт-Петербурга, то зимой основной интерес китайцы проявляют к Заполярью

- Тяжелее всего это скажется на отелях, поскольку их бизнес завязан на огромной массе китайских туристов, бронирующих гостиницы целыми этажами, - отметил эксперт. - Именно им отмена туров принесет наиболее серьезные убытки. Также пострадают организаторы туров, специализирующиеся на китайцах. У нас таких организаторов очень много, легальных и нелегальных. Если выезд разрешат через две недели или месяц, то февральскую "просадку" можно будет компенсировать легко. Если же это затянется на несколько месяцев или год, то начнется череда банкротств.

Что касается Петербурга, то за 2019 год он принял 1,3 миллиона китайцев, сообщил временно исполняющий обязанности генерального консула КНР в Санкт-Петербурге Чжан Вэй. По данным пограничной службы России, количество китайских туристов в первом квартале 2019 года составило 342 тысячи человек - на 17 процентов больше, чем за аналогичный период 2018 года. Около 80 процентов из них приехали в составе организованных групп. Такое же число туристов ожидалось и в этом году.

- Впрочем, в Петербурге туристический рынок гораздо более конкурентен, а его игроки готовы к различным форс-мажорам, - считает Александр Агамов. - Здесь вряд ли случится то, что сегодня происходит в Мурманской области. Но городские отели и музеи, безусловно, пострадают. Дело в том, что в Петербурге сейчас "низкий" сезон. Китайский Новый год накладывается на него очень удачно. Зимой петербургские отели наполняют китайцы, желающие во время каникул увидеть Петергоф, Эрмитаж и Царское Село, где они в это время года формируют основной поток.

Впрочем, частично снять остроту проблемы поможет перенос сроков поездки, часто практикуемый туристическими компаниями в подобных ситуациях и позволяющий избежать возврата денег за бронирование отелей.

Еще один фактор - это неоправданная истерика, поднятая вокруг коронавируса. Доходит до того, что из опасения заразиться некоторые русские туристы не хотят ехать туда, где можно встретить китайцев.

- Моим знакомым кто-то "по секрету" рассказал, что все инфекционные отделения мурманских больниц забиты китайцами с коронавирусом и что пора бежать из города, - добавил Владимир Онацкий. - Я по своим каналам проверил все больницы - там нет ни одного больного из Поднебесной. Другой слух заключается в том, что в Териберку, мол, теперь опасно ездить: больные китайцы приезжают туда на кораблях и всех заражают. Понятно, что это опровергнуто, но такие слухи очень вредны. Всегда найдется тот, кто верит в любую ерунду и начинает распространять панику. Необходимо пресекать такие слухи самым решительным образом.

По мнению Агамова, китайские власти очень активно борются с коронавирусом. Если не будут выявлены какие-либо пути его распространения, то инфекцию удастся победить к середине февраля, предполагает аналитик. И тогда Россию ожидает усиленный наплыв китайцев, после которого о февральском спаде никто не вспомнит.

Лучший способ избежать проблем с падением турпотока - это не класть все яйца в одну корзину, добавляет Иван Головин. По его предположениям, в феврале количество посетителей саамского музея снизится на 20-30 процентов за счет того, что будут оперативно перезаключены контракты с другими туроператорами. Пока коронавирус остается непобежденным, любоваться оленеводческим бытом вместо китайцев в Заполярье поедут тайцы, индусы и даже австралийцы. Наиболее расторопным представителям турбизнеса такой шаг позволит не только минимизировать ущерб от спада турпотока, но и расширить рынок.

Прямая речь

Сергей Котенев, генеральный директор паромной компании Moby SPL:

- Коронавирус не окажет существенного влияния на круизный турпоток нашей компании.

Туристы из Азии (не только из Китая) составляют всего порядка семи процентов пассажиров парома. Большую ставку на этих туристов мы не делаем. Однако мы надеемся, что к началу высокого сезона будет найдено "противоядие" против этого вируса. Ведь подобная ситуация повлияет на летние туристические программы, которые формируются заранее. Многие туроператоры планируют свою работу вперед, бронируя, к примеру, отели на лето уже сейчас.

Тем временем

С 27 января и до конца февраля аннулированы сведения о китайских туристах, запросивших российскую электронную визу для упрощенного въезда в Санкт-Петербург и Ленинградскую область. Таким образом, в Северную столицу в упрощенном порядке не попадут не менее семи тысяч туристов из Китая.

Управление Роспотребнадзора по Петербургу ввело дополнительную меру для предотвращения завоза коронавируса из КНР. Начиная со среды, 29 января, все туристы, которые прибывают с острова Хайнань в Петербург, будут проверяться на наличие заболевания еще на борту самолета. В аэропорту Пулково усилен санитарный контроль. В стране создан оперативный штаб по борьбе с вирусом, которым руководит вице-премьер Татьяна Голикова.