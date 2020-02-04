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04.02.2020 15:05
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Мариинский театр отменил выступление Китайского оркестра из-за коронавируса

Текст: Наталья Лебедева

Мариинский театр вынужден отменить заявленный на 11 февраля концерт Китайского оркестра национального театра оперы и танцевальной драмы. Такое решение принято в связи "текущей ситуацией в мире", сообщается на сайте петербургского театра.

В Мариинке надеются, что слушатели "смогут насладиться музыкой без лишних волнений", связанных с распространением в Китае коронавируса, в более благоприятное время. Сейчас же гастроли Китайского оркестра, знакомого зрителям театра по спектаклю "Конфуций", перенесены и, возможно, состоятся ближе к завершению сезона 2019/2020.

Фото: Андрей Самсонов / ТАСС
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В качестве альтернативы зрителям предлагают послушать концерт при участии ведущих артистов Мариинского театра. В программе - симфоническая сюита "Шехеразада" Римского-Корсакова и фрагменты из оперы "Турандот" Пуччини.

Напомним, что коронавирус уже стал причиной ограничения транспортного сообщения между Россией и Китаем. По официальным данным, на утро 4 февраля в Китае было зафиксировано 20 471 случаев заражения. В других странах пока подтверждено 160 случаев заражения. Новый вирус унес жизни 427 заболевших.

Культура Театр Музыкальный театр Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург Распространение нового коронавируса

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