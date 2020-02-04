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04.02.2020 18:02
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Музей-заповедник "Павловск" станет федеральным в середине 2020 года

Текст: Алексей Стригин (Санкт-Петербург)

Государственный музей-заповедник (ГМЗ) "Павловск" с 2020 года получает федеральный статус. Из подчинения комитету по культуре Санкт-Петербурга он переходит под контроль Министерства культуры РФ. Об этом сообщила директор музея Вера Дементьева. Процедуру переподчинения планируют завершить во втором квартале текущего года, хотя, как говорит эксперт, процедура передачи очень долгая. Смена статуса позволит ГМЗ расширить список реставрируемых объектов, который и сегодня достаточно длинный.

Реконструкция Морского вокзала в Петербурге может начаться в этом году

В этом году у музея большие планы - помимо ряда больших выставочных проектов (один из них будет посвящен воздухоплаванию в Павловске), есть еще проекты и реставрационные. Один из них - восстановление паромной переправы, Оленьего моста и Чугунного фонтана. Среди "долгоиграющих" проектов - возрождение легендарного здания Музыкального вокзала, которое сгорело во время войны.

Напомним, что именно он являлся конечной станцией первой в стране Царскосельской железной дороги. Вокзал стал первым концертным залом России, в котором выступали симфонические оркестры (не раз - под управлением Иоганна Штрауса сына), в том числе - и для популяризации нового вида транспорта.

В настоящий момент идет разработка проектной документации объекта, которая уже близится к завершению. Восстановить объект в районе Большой Звезды (где он располагался раньше) планируется в рамках программы "Вокзалы России".

Не забыт и сам парк - идут работы по восстановлению исторических ландшафтов в районе "Белая береза", посадки на Тройной липовой аллее, восстановление дорожек Новосадовой аллеи, связывающей железнодорожный вокзал с поселком Тярлево.

Согласно официальной статистике, сегодня ГМЗ переживает пик популярности среди посетителей - в минувшем году его посетили более 1,5 миллионов человек. Причем за пять лет число посетителей выросло вдвое. Порядка 60 процентов из них - петербуржцы, которых глава "Павловска" называет даже не посетителями, а паломниками.

- Люди здесь получают энергию для жизни… Мы работаем с двумя "волшебными палочками" - идеальные пропорции и симметрия, - поясняет Дементьева.

Культура Культура Арт Музеи и памятники Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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