Названы регионы с самой дорогой арендой квартир

Эксперты ЦИАН составили рейтинг регионов по стоимости самых дорогих арендных квартир. На первом месте - Москва. Это пентхаус на 700 квадратных метров с тремя каминами, зимним садом, сауной и террасой с видами на центр Москвы. Все это удовольствие обойдет в 5,05 миллиона рублей в месяц.

На втором месте - Петербург. 825 тысяч рублей за 620 квадратов. Плюс зимний сад с тропическими растениями, прудом и фонтаном.

Третье и четвертое место у Свердловской области и Подмосковья. По 500 тысяч рублей в месяц. Екатеринбург вырвался на шаг вперед только "благодаря более компактным габаритам", объясняют аналитики. Здесь сдают квартиру на 150 квадратов с отделкой в стиле американской классики. В Московской области - 230 квадратов.

Замыкает пятерку Краснодарский край: 400 тысяч рублей в месяц за 150 квадратных метров. Это апартаменты на побережье Черного моря в Сочи. В Крыму (у него шестое место) можно снять пентхаус площадью почти в два раза больше за 270 тысяч рублей. Это самая дорогая аренда в Ялте.

Седьмое, восьмое и девятое место - у квартир с арендой по 200 тысяч рублей в месяц. Их можно снять во Владимирской, Иркутской областях и в Башкирии.

И, наконец, десятое место - у Самарской области. Здесь квартиру площадью 215 квадратов с дорогой отделкой и панорамными видами на Волгу предлагают за 190 тысяч рублей в месяц.