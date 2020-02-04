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04.02.2020 18:11
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Побороться за покупателя

Планы ввода жилья в Ленобласти опережают потребительский спрос
Текст: Ольга Штраус (Ленинградская область)
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 22(8076)
Сколько нового жилья необходимо возвести в Ленинградской области? Оценки региональных чиновников и специалистов Минстроя значительно разнятся. Если посмотреть на цифры ввода жилья в Ленинградской области в прошлом году, то получится, что региональный план область выполнила практически полностью, введя в строй 2,44 миллиона квадратных метров. А федеральный план при этом - 2,9 миллиона "квадратов" - существенно недовыполнен: он реализован лишь на 83,5 процента.

При этом в 2020 году показатели ввода жилья в Ленобласти, по мнению Минстроя, должны выглядеть так: 3,28 миллиона квадратных метров. То есть размах строительства следует наращивать. Местные чиновники с этим не согласны: область и в прошлом году на восемь процентов снизила объемы строительства по сравнению с предыдущим годом, и в этом году, уверены эксперты, роста ждать не стоит.

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Тому есть объективные причины: такое количество вновь вводимого жилья в Ленинградской области просто некому покупать. По заявлениям губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко на съезде строителей, годовой объем вновь вводимого жилья в регионе не должен превышать 2,3-2,4 миллиона квадратных метров.

- Будем объективными - из 12 территориальных образований в Ленобласти почти 83 процента строящегося жилья приходится на Всеволожский район (в том числе более 30 процентов - на Мурино и Новое Девяткино), - говорит Олег Островский, заместитель председателя комиссии по недвижимости Общества потребителей Санкт-Петербурга и Ленобласти, сопредседатель оргкомитета конкурса "Доверие потребителя". - Далеко не все жители новых микрорайонов являются "областниками": многие из них имеют городскую прописку и работают в Петербурге. Поэтому реальная статистика обеспечения жителей области жильем отличается от официальной.

А вот "внутренний" областной спрос, сконцентрированный в основном в районных центрах области, на порядок ниже, отмечают эксперты. У жителей провинции просто нет таких средств, чтобы покупать жилье за среднестатистическую для Ленобласти цену - 69 тысяч рублей за квадратный метр. Под большим вопросом для многих из них и ипотечное кредитование.

Переизбыток предложения может привести к банкротству застройщиков — из-за нереализованных квартир не окупятся инвестиции

Переизбыток предложения может привести к банкротству застройщика, так как из-за нереализованных квадратных метров не окупятся инвестиции, уверены эксперты. Этот процесс на рынке жилья в Ленобласти уже начался.

Впрочем, не все эксперты разделяют такую точку зрения.

Так, Татьяна Утепова, директор академии "Бизнес-финанс", заявляет:

- Строительство жилья - самое приоритетное направление в развитии национальных проектов, оно тянет за собой решение множества проблем. Тех же демографических, например. Поэтому никак не могу согласиться, что в сфере строительства жилья могут быть излишки. В такой регион, как Ленобласть, приезжают жители других регионов, весь Северо-Западный округ к нам едет. И если власти на местах считают, что в регионе не надо строить такое количество квадратных метров, то это их недальновидность. Если в деревне осталось пять старушек, не стоит ориентироваться на их покупательную способность: регионы развиваются в том числе за счет миграции молодых.

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В новых условиях проектного финансирования банки выступают партнерами застройщиков: они просчитывают все риски и привлекательность проекта. Но сегодня в области по пальцам можно пересчитать те организации, которые уже начали работать по этой схеме. Большинство достраивают начатые ранее объекты.

По данным Единого реестра застройщиков, на декабрь 2019 года в Ленобласти было 680 строящихся домов, в отношении которых в совокупности были выданы разрешения на строительство, опубликованы проектные декларации, но отсутствуют выданные разрешения на ввод их в эксплуатацию. Причем в 2019 году было выдано всего 11 разрешений на строительство многоквартирных домов.

- Если проанализировать число выданных разрешений ввода многоквартирных домов по годам, то почти 70 процентов приходится на 2020 и 2021 годы, - комментирует Олег Островский. - Учитывая, что строительный цикл одного объекта составляет от трех до пяти лет, можно предположить, что через несколько лет в жилищном строительстве в области наступит спад. На нем скажется и переход к проектному финансированию, повлекший за собой уход с рынка части застройщиков.

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