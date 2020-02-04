Путин назвал секрет долголетия

Чем дольше человек тренирует мозг, тем дольше он живет, заявил президент Владимир Путин на встрече с общественностью в Череповце.

Владимир Путин затронул тему долголетия: "Что касается молодости тех, кто читает лекции, специалисты в области генетики, в области мозга и другие узкие специалисты скажут более точно, но насколько я себе представляю, чем дольше человек занимается творческой деятельностью и чем дольше он тренирует мозг, тем большим долгожителем он становится, и качество жизни улучшается, молодость продолжается из-за этого".

Так, преподаватели вузов живут долго, как раз благодаря работе мозга, привел пример глава государства.