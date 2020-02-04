Путин назвал срок рассмотрения поправок в Конституцию

Чуть больше трех месяцев потребуется на рассмотрение поправок в Конституцию. Сроки назвал президент на встрече с общественностью в Череповце.

Главу государства спросили, нет ли опасений, что процесс может затянуться, ведь каждый день говорят про новые поправки. "Не хотелось бы погрязнуть ни в поправках, ни в чем другом, все должно быть организовано соответствующим образом", - сказал Владимир Путин.

Президент доволен, что дискуссия разворачивается "широким фронтом": чем больше людей будет вовлечено в процесс, тем более народными будут поправки - "люди будут чувствовать себя соавторами". "Поэтому предложил и всенародное голосование", - объяснил он.

"Только плебисцит и волеизъявление граждан должны быть окончательной точкой принятия решений по поправкам", - подчеркнул глава государства. "Думаю, все же уложимся в здравые сроки", - добавил он.

Путин вспомнил острый политический кризис 1993 года, который привел к вооруженным столкновениям в столице. "По сути в Москве шли боевые действия, гибли люди... и Ельцин решил провести референдум о доверии к себе и поступил абсолютно правильно", - заявил глава государства. Хорошо, что люди активно туда пришли, и еще лучше, что поддержали президента, заметил он: "Иначе мог быть хаос и гражданская война в стране".

Президент перешел к срокам: референдум готовился 27 дней (от объявления до голосования). Над Конституцией работали 6 месяцев и одну неделю. Поправки вносились 15 раз. Так что то, что сейчас были предложены поправки - в этом нет ничего необычного, заметил он. В среднем работа от заявки до окончания полного цикла работы шла 1,5-4,5 месяца, сказал Путин и пообещал, что на этот раз можно будет уложиться примерно в три с небольшим месяца.