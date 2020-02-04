Путин обещал гражданство иностранным ученым

Глава государства пообещал поддержку иностранным ученым, участвующим в проектах класса мегасайнс в России. Об этом он заявил на встрече с общественностью в Череповце.

Такие ученые смогут получать гражданство и въезжать в страну по облегченной схеме. "Общие штампы нам не подходят. Нам нужны гибкие, идущие на пользу инструменты развития, в том числе и нормативного регулирования. Мы готовы предоставлять гражданство, готовы будем облегчать въездные процедуры, документы - нужно только понять, что конкретно нужно сделать", - отметил Владимир Путин. "В некоторых странах сворачивают ядерные исследования, и оттуда к нам приезжают, работают у нас", - заявил президент.

Путин поручил своему помощнику Андрею Фурсенко проанализировать ситуацию. "Мы сделаем все, чтобы устранить любые препятствия для нашего развития", - заверил он.