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04.02.2020 18:01
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Путин остановил кортеж и вышел к жителям Череповца

Текст: Кира Латухина (Череповец)

Во время рабочей поездки в Череповец президент не только встретился с общественностью, но и пообщался с жителями, которые ждали его у Череповецкого химико-технологического колледжа.

Фото: Константин Завражин/ РГ
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"Все замечательно! Спасибо, что вы приехали к нам!" - благодарили люди главу государства.

"Очень рады! У нас губернатор - вот такой, все старается нам делать хорошо!" - поднял вверх большой палец один мужчина. "Я знаю. Профессиональный", - кивнул Владимир Путин. "Надо его обязательно поднимать", - посоветовал гражданин. "Тогда его от вас заберем", - предупредил глава государства. "Нет-нет, не отдаем", - спохватился мужчина и все засмеялись.

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