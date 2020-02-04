Путин остановил кортеж и вышел к жителям Череповца

Во время рабочей поездки в Череповец президент не только встретился с общественностью, но и пообщался с жителями, которые ждали его у Череповецкого химико-технологического колледжа.

"Все замечательно! Спасибо, что вы приехали к нам!" - благодарили люди главу государства.

"Очень рады! У нас губернатор - вот такой, все старается нам делать хорошо!" - поднял вверх большой палец один мужчина. "Я знаю. Профессиональный", - кивнул Владимир Путин. "Надо его обязательно поднимать", - посоветовал гражданин. "Тогда его от вас заберем", - предупредил глава государства. "Нет-нет, не отдаем", - спохватился мужчина и все засмеялись.