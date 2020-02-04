Путин: Система образования для сирот и детей-инвалидов должна быть гибкой

Для детей с ограниченными возможностями по здоровью сделают возможным получение второго образования. Такую меру потребовал от правительства принять Владимир Путин во время встречи с общественностью в Череповце, сообщает РИА Новости.

Одна из участниц встречи подняла вопрос получения второго бесплатного образования для сирот и детей, имеющих проблемы со здоровьем. Сейчас они имеют право только один раз пройти обучение по программе профессиональной подготовки.

- Вообще наша система подготовки должна быть более гибкой, - уверен президент. Он напомнил, что в Послании Федеральному собранию говорилось о том, что со второго-третьего курса студентам должно быть предоставлено право перейти на другую специальность.

- В отношении тех детей, о которых вы сказали, - сироты, дети с ограниченными возможностями по здоровью - точно нужно сделать то, что вы предлагаете, - заявил Владимир Путин. - Эти ограничения должны быть сняты. Я прошу правительство учесть это и внести соответствующие корректировки.