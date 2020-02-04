Отправить предпринимателя за решетку по статьям о невозвращении денег из-за рубежа и об организации преступного сообщества будет сложнее. Поправки в Уголовный кодекс и КоАП РФ, которых давно ждали представители отечественного бизнес-сообщества, поддержал комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции. Документ внес на рассмотрение палаты президент в конце минувшего года. В чем суть нововведений, насколько они актуальны для предпринимателей Северо-Запада, выясняла корреспондент "Российской газеты".

Схожие признаки

О том, что правоохранители начали чаще применять статью 210 УК РФ (организация преступного сообщества или участие в нем) в отношении глав и сотрудников коммерческих организаций, неоднократно заявлял федеральный бизнес-омбудсмен Борис Титов. Российское законодательство запрещает во время следствия заключать под стражу предпринимателей, подозреваемых в так называемых экономических преступлениях, в том числе в мошенничестве. В некоторых случаях возбуждение "дополнительного" уголовного дела по статье 210 помогает обойти этот запрет.

- Дело в том, что признаки преступного сообщества, описанные в Уголовном кодексе РФ, и основные признаки коммерческой организации схожи, - поясняет калининградский адвокат Павел Мандрыченко, общественный помощник бизнес-омбудсмена Калининградской области по вопросам, связанным с незаконным уголовным преследованием предпринимателей. - Это и структурированность, и подчиненность руководству, и объединение усилий членов сообщества или сотрудников в целях извлечения финансовой выгоды. Формально практически любую коммерческую организацию, руководителя или собственника которой заподозрили в экономическом преступлении, можно отнести к преступному сообществу.

Страдает региональная экономика

Конечно, прокуратура и суды разбираются в ситуации и во многих случаях в ходе судебного разбирательства обвинение в создании преступной группы не подтверждается. Однако к тому моменту предприниматель может провести несколько лет в следственном изоляторе.

Документ, который сейчас находится в Госдуме РФ, позволит изменить подход к расследованию экономических дел

- Кроме того, в список фигурантов уголовного дела об организации преступного сообщества, как показывает общероссийская практика, попадают заместители директора предприятия, главный бухгалтер, ответственные менеджеры и инженеры, - комментирует ситуацию уполномоченный по защите прав предпринимателей Псковской области Аркадий Мурылев. - Потеряв всех людей, принимающих решения, компания, разумеется, функционировать не может. Все сотрудники теряют рабочие места, скапливается задолженность по налогам, то есть страдает региональная экономика.

Когда же с доводами правоохранителей соглашается суд, предприниматели получают огромные реальные сроки. Только создание преступного сообщества, не считая сопутствующих статей, карается максимум двадцатью годами лишения свободы.

Если законопроект о декриминализации уголовной ответственности для бизнеса обретет законодательную силу, следователям придется доказывать, что компания создавалась специально для совершения тяжких или особо тяжких преступлений.

- Документ, который сейчас находится в Госдуме РФ, позволит существенно изменить подход правоохранительных органов к расследованию экономических дел, - продолжает Аркадий Мурылев. - Надеюсь, его принятие не затянется и поводов для ареста субъектов бизнеса станет меньше.

Преступление или форс-мажор?

Громкие дела, в рамках которых предпринимателей обвиняли в организации преступных сообществ, в Калининградской области и на Псковщине не заводили. Чего нельзя сказать о делах по статье 193 УК РФ. Ее формулировка такова: уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ. Проще говоря, речь идет о случаях, когда компания отправляет деньги за рубеж, но не получает назад товары и услуги. И наоборот, когда предприниматель не получает вовремя плату за товары, поставленные за границу, и услуги, оказанные за рубежом.

Вообще-то 193-я статья призвана бороться с реальными преступлениями, в том числе кражей средств и отмыванием доходов, полученных преступным путем. Но порой довольно сложно различить ситуации, когда деньги выводятся за границу намеренно и когда предпринимателей подводят заграничные контрагенты.

Так, калининградская компания, сотрудничавшая с эстонским поставщиком оборудования, перевела на счет европейского контрагента более одного миллиона евро. Эстонцы же поставили товар стоимостью порядка ста тысяч евро. Остаток авансовых платежей - более 900 тысяч евро - где-то "затерялся". В результате руководитель калининградской фирмы стал фигурантом уголовного дела по статье "уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в особо крупном размере".

Чтобы обезопасить себя от излишнего внимания правоохранительных органов, добросовестным предпринимателям приходится порой совершать нелогичные действия себе в убыток. К примеру, просить заграничных партнеров поставить ненужный товар или изменить на бумаге стоимость контракта.

Порог поднимут

Если новый законопроект обретет законодательную силу, компания, отправившая деньги за рубеж, но не получившая оттуда товар (и наоборот), вначале станет фигурантом административного дела. Уголовная ответственность наступит только в случае повторного нарушения. Финансовый порог, отделяющий "административку" от "уголовки", также предлагается поднять - с девяти миллионов до 100 миллионов рублей.

- Новшества крайне актуальны для калининградских предпринимателей, которые в силу особого географического положения региона поддерживают тесные связи с заграничными контрагентами, - подчеркивает Павел Мандрыченко. - В то же время хотелось бы, чтобы изменился сам подход отнесения деяний к нарушениям валютного законодательства. Замечательно, если субъект бизнеса, которого подвел контрагент, избежит уголовной ответственности. Однако и административный штраф, исчисляемый в зависимости от суммы невозвращенных из-за рубежа средств, может подорвать работу компании, уже понесшей убытки. Что касается повышения порога, за которым наступает уголовная ответственность, эту реформу, разумеется, нельзя не приветствовать. С одной стороны, инфляция растет, с другой стороны, внешнеэкономические связи становятся более тесными. Девятимиллионные контракты сейчас может заключать даже небольшая компания.

Мнение

Александр Мельников, руководитель экспертной группы Северо-Западного бюро по защите прав предпринимателей, советник вице-президента "Опоры России":

- Актуальность проблемы, связанной с привлечением предпринимателей к уголовной ответственности по 193-й статье, в последние годы возросла в связи с увеличением количества экспортеров в нашей стране. Сложилась нелогичная ситуация. Государство, с одной стороны, активно поддерживает экспортно ориентированный бизнес. С другой стороны, правоохранительные органы готовы наказывать экспортеров за малейшие ошибки их контрагентов.

Поэтому обсуждаемый законопроект важен и нужен. В перспективе необходимо законодательно исключить возможность привлечения предпринимателей к ответственности - и уголовной, и административной - за невозвращение средств из-за рубежа по формальным признакам. Чтобы правоохранителям, как и в случае с 210-й статьей, пришлось доказывать, что имел место преступный умысел, что деньги отправлялись за границу именно с целью хищения или отмывания. Если же компания представит доказательства, что имел место форс-мажор, изменилась экономическая ситуация или подвел контрагент, претензий к ней быть не должно.