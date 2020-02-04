Одна из основных тенденций развития региональной бюджетной системы прошлого года - наращивание расходов, связанных с исполнением социальных обязательств. Территории, которым удалось увеличить объем собственных налоговых и неналоговых поступлений, с этой задачей успешно справились. Регионам, испытывающим проблемы с формированием доходной части казны, пришлось чаще прибегать к помощи кредиторов.

Для Вологодской области, по словам начальника департамента финансов региона Валентины Артамоновой, прошлый год стал успешным. Субъекту удалось не только сохранить накопленный в последние годы доходный потенциал, но и приумножить его.

Собственные доходы областного бюджета увеличились по сравнению с 2018 годом на пять миллиардов рублей, или на 7,8 процента. Лидирующие позиции сохранили три источника - налог на прибыль, налог на доходы физических лиц и налог на имущество организаций.

Безвозмездные поступления в областной бюджет при плане в 20,3 миллиарда рублей составили 21,7 миллиарда. Это в 1,8 раза больше уровня позапрошлого года. Наращивание объема помощи из федерального бюджета связано в первую очередь с реализацией национальных проектов.

Расходы также возросли - на 33,7 процента к уровню 2018 года. При этом Вологодчина исполнила все принятые расходные обязательства.

Так, на реализацию нацпроектов регион направил 11,9 миллиарда рублей, на социальные цели - более 14 миллиардов рублей. Более 18 миллиардов удалось направить на развитие региона.

В Калининградской области социальные расходы в 2019-м увеличились на 3,5 миллиарда рублей по сравнению с позапрошлым годом и составили 31,6 миллиарда. Собственные доходы регионального бюджета достигли 40,8 миллиарда рублей - плюс 10,5 процента к уровню 2018-го.

План по НДФЛ регион перевыполнил на 8,9 процента, по налогу на прибыль - на 12,5 процента, по транспортному налогу - на 13,1 процента.

Для Псковской области истекший бюджетный период был непростым. Как пояснил депутат областного Собрания Лев Шлосберг, с 2009 по 2019 год в регионе наблюдается "осторожный" рост налоговых и неналоговых доходов. Однако эти поступления не покрывают двух третей потребностей Псковщины.

При этом территория испытывает сложности, связанные с распределением федеральных дотаций. В результате одним из основных источников финансирования бюджета региона становятся заемные средства. Псковщина является лидером СЗФО по уровню долговой нагрузки на казну по итогам первых трех кварталов 2019-го. А также единственным субъектом округа, у которого дорогие займы частных организаций превалируют в структуре госдолга над дешевыми бюджетными кредитами.

- При расчете объема дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности учитывается доля акцизов на нефтепродукты, - озвучил актуальную для региона проблему председатель областного Собрания депутатов Александр Котов. - В Псковской области доля таких акцизов в 2019 году составила 16 процентов - это самый высокий процент по России, ближайшие к нам регионы имеют долю в два раза ниже. При этом средства от акцизов направляются только в дорожный фонд и не могут использоваться для исполнения других финансовых обязательств. Мы предлагаем внести изменения в методику - чтобы при расчете налогового потенциала субъекта показатель доли акцизов, на который регион объективно никак влиять не может, учитывался на среднероссийском уровне. Это позволит нам увеличить объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности.

Федеральные законодатели пообещали разобраться в ситуации. Кроме того, Псковская область вошла в десятку российских регионов с низким уровнем бюджетной обеспеченности, для которых будут разработаны индивидуальные программы социально-экономического развития. К примеру, субъект Северо-Запада получит дополнительное финансирование на решение одного из наиболее острых для него вопросов - обеспечение жильем детей-сирот.

Прямая речь

Вячеслав Володин, председатель Госдумы:

- В постановлении Госдумы мы представили перечень из 10 регионов с самым низким уровнем социально-экономического развития, с тем чтобы при реализации программ поддержки регионов им оказывалась помощь в приоритетном порядке. Наша задача: сбалансировать бюджеты регионов, где больше всего проблем, через федеральные ресурсы, через федеральные налоги, поступающие в том числе от регионов, где проблем меньше. Нужно проанализировать, как складывается ситуация, достаточно ли этих решений и как они сказываются на социально-экономическом положении регионов.