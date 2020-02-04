В Архангельской области возросло число уголовных дел о коммерческом подкупе. За минувший год выявили 79 таких фактов - это четверть всех коррупционных преступлений в регионе. Годом ранее доля подкупов составляла лишь 16 процентов.

Подобные дела возбуждаются и в Ненецком автономном округе. Свежий пример: в Нарьян-Маре начался суд над руководителем подразделения коммерческой организации по управлению энергообъектами на нефтяном месторождении в НАО. Он обвиняется в том, что дважды получил незаконное вознаграждение от предпринимателя. В первый раз - за содействие в заключении договора субподряда на капремонт системы электрообогрева нефтепровода на 14 миллионов рублей. Предприниматель расплатился за это частью прибыли в размере трех миллионов.

Во втором случае обвиняемый, по данным следствия, потребовал процент от суммы 13-миллионного контракта, угрожая проблемами при приеме работ в случае отказа. Бизнесмен согласился отдать 2,6 миллиона. При передаче второй части подкупа получателя задержали сотрудники РУФСБ.

Как сообщил следователь Нарьян-Марского межрайонного следственного отдела регионального СУ СКР Александр Хиленко, обвиняемый отказался от дачи показаний. Ему грозит от семи до двенадцати лет лишения свободы со штрафом в размере 50-кратной суммы подкупа.

А в Архангельске вступили в сговор два конкурсных управляющих и директор предприятия-банкрота. Оно должно было заплатить кредитору 12 миллионов рублей. Чтобы снизить размер задолженности, руководитель организации-должника договорился передать 4,5 миллиона самим управляющим. Фигуранты собирались заключить незаконное мировое соглашение, но были задержаны.

Между тем, как отмечают в правоохранительных органах, предприниматели не всегда понимают, что собой представляет коммерческий подкуп и в каких случаях за передачу денег таким же бизнесменам они могут оказаться в колонии.

По сути, подкуп — та же взятка, только в негосударственной сфере. В остальном эти преступления очень схожи

- Многие считают, что уголовное наказание за незаконное вознаграждение применимо только к должностным лицам государственных и муниципальных органов и учреждений, а также тем, кто дает им взятки, - поясняет старший прокурор отдела прокуратуры Архангельской области Михаил Нибараков. - Но подобное запрещено и в бизнес-среде. Статья 204 УК РФ о коммерческом подкупе предусматривает наказание как за получение незаконного вознаграждения должностными лицами, выполняющими управленческие функции в коммерческих организациях, так и за его передачу.

По сути, подкуп - та же взятка, только в негосударственной сфере. В остальном эти преступления очень схожи. Коммерческим подкупом тоже считаются не только денежные средства, ценные бумаги и имущество, но и оказание услуг или предоставление имущественных прав за действия или бездействие в интересах дающего. Сопоставимо и наказание.

- Если за получение взятки в размере свыше миллиона рублей предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет, то за подкуп в том же размере - до двенадцати лет. Разница всего в три года. Столь серьезные санкции призваны защитить интересы добросовестных хозяйствующих субъектов. Ведь в подобных случаях страдает, как правило, не государство, а честный бизнес, - отмечает Михаил Нибараков.

Но коммерческий подкуп может затронуть и государственные интересы. Например, в последнее время за него все чаще привлекают руководителей автошкол - именно этим вызван рост общего числа таких преступлений в регионе.

В Архангельске суд рассматривает уголовное дело в отношении директора автошколы, который, по версии обвинения, за денежное вознаграждение выдавал ученикам подложные свидетельства о прохождении обучения. Кроме того, он обещал им организовать получение водительского удостоверения без сдачи госэкзаменов. Но на самом деле директор попросту присваивал деньги, которые якобы предназначались некоему сотруднику ГИБДД "за содействие". Еще одно подобное дело расследуется в Плесецком районе.

По словам прокурора, в этом случае из-за незаконных действий нарушались интересы общества и государства: за рулем автомобилей - источников повышенной опасности - могли оказаться люди, не имеющие необходимых навыков и знаний.

Кстати

Когда у предпринимателя требуют незаконное вознаграждение и он платит - виноваты обе стороны. Заплативший не подлежит ответственности лишь в том случае, если он заранее сообщил о требовании подкупа в правоохранительные органы. Их представители рекомендуют бизнесменам с осторожностью относиться к сомнительным предложениям, какую бы выгоду они ни сулили. Например, если одна фирма просит другую отказаться от участия в аукционе в свою пользу или сотрудник ООО требует заплатить за что-то лично ему, а не предприятию, это может привести к уголовной ответственности.