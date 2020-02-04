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04.02.2020 18:05
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Ни проехать ни пройти

В Карелии не хватает средств на ремонт аварийных путепроводов
Текст: Светлана Цыганкова (Петрозаводск)
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 22(8076)
В Карелии по федеральной программе по ремонту переправ и искусственных дорожных сооружений отремонтируют 96 мостов, из которых 44 - деревянные. В данный список попали и четыре путепровода в Петрозаводске, которые давно требуют реконструкции.

На дорогах регионального значения насчитывается порядка 500 мостов, одна десятая из них - аварийные. Как заявляют чиновники, наибольшую обеспокоенность вызывает состояние двух мостов, расположенных около поселка Надвоицы. Один - на подъезде к населенному пункту со стороны федеральной трассы "Кола", второй - на дороге в сторону города Сегежи. Оба моста - аварийные. Здесь планируют ввести ограничение движения и скорректировать уже готовые проекты на реконструкцию. Причина - не были учтены несущие способности подводной части опор. Так что сейчас проект расширяется и вновь будет отправлен на государственную экспертизу.

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Кроме того, в работе находится проектно-сметная документация на железобетонные переправы, построенные в шестидесятых годах прошлого столетия. Все они находятся в неудовлетворительном состоянии. Это четыре моста на дороге Петрозаводск - Суоярви через реки Кутижма, Сяпся, Чална и Шуя, мост на 435-м километре участка "Кола" у станции Шуйская и мостовой переход через реку Олонка на трассе Олонец - Питкяранта - Леппясилта. Начали разрабатывать документацию еще для четырех железобетонных мостов - у города Сегежа и на дороге Гирвас - Юстозеро.

В последние годы ситуация с ремонтом путепроводов в Карелии достаточно серьезная. Если, например, в 2017 году из регионального бюджета на ремонт семи мостов выделили 122 миллиона рублей, то в 2018-м решили привести в порядок только пять переправ. В прошлом году хотели отремонтировать десять мостов. Работы не закончены.

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Не лучшее положение и в самом Петрозаводске. Здесь впервые за несколько десятилетий сделали экспертизу технического состояния всех городских мостов. По ее итогам приняли решение об ограничении движения по четырем из них. В числе сооружений, на которых действует ограничение, мост имени Марка Пименова, на улицах Мерецкова и Кирова, на улице Антикайнена через реку Неглинку. Теперь на них предусмотрена максимальная нагрузка - около 15 тонн.

Из регионального дорожного фонда городу выделили 50 миллионов рублей. Часть средств потратили на проектно-сметную документацию для реконструкции путепроводов. Проект моста на улице Мерецкова получил положительное заключение экспертизы. Потом в муниципалитете планируют заняться путепроводом на улице Антикайнена. Пименовский мост будет последним в плане реконструкции, работы по нему находятся пока в стадии проектирования.

Скорее всего, привести в порядок все четыре моста в Петрозаводске к 100-летию Карелии, которое будет отмечаться в 2020 году, чиновники не успеют.

Как у соседей

В Череповце построят самый длинный мост в Вологодской области. Его протяженность - более одного километра. Это на треть больше длины действующего Октябрьского моста. Проект вантового моста необычный. Стальные тросы на нем будут соединять пилоны с дорожным полотном параллельно друг другу. Такое расположение напоминает конструкцию музыкальной арфы. Данная особенность позволит судам двигаться одновременно в обоих направлениях по реке Шексна. К тому же, как утверждает пресс-служба правительства Вологодской области, подобное конструкторское решение моста станет первым в стране. Строительство объекта оценивается в 16,5 миллиарда рублей.

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