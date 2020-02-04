В Петербурге экс-следователя осудили за взятки в шесть миллионов рублей

В Петербурге суд вынес приговор экс-руководителю Ленинградского следственного отдела на транспорте Северо-Западного СУ на транспорте СК России. Бывшему высокопоставленному следователю вменялось получение взяток на общую сумму шесть миллионов рублей, сообщает Следственный комитет по Санкт-Петербургу.

По данным следствия, в деле две денежных взятки. Первый раз незаконное денежное вознаграждение в размере одного миллиона рублей тогда еще действующий руководитель подразделения получил в мае 2018 года. Деньги ему передали за то, что он разрешил открыть опечатанный ресторан на Петроградской стороне. Заведение успешно заработало, а люди, вручившие сотруднику СК миллион, считались ответственными хранителями имущества.

В июле 2018 года был выявлен второй эпизод. На сей раз экс-руководитель получил пять миллионов рублей. За эти деньги он обещал мужчине, находящемуся под следствием, что его дело переквалифицируют на более мягкую статью и при определении меры пресечения, его не арестуют.

В обоих случаях, как отмечают в СК, тогда еще высокопоставленный сотрудник ведомства, получал деньги не лично в руки, а через своего приятеля, предпринимателя средней руки. Кстати, сам этот предприниматель в октябре 2017 года украл из квартиры по улице Композиторов 300 тысяч рублей. Этот эпизод также вскрылся в ходе следствия.

А сам экс-руководитель забрал из служебного кабинета 15 телефонов марки iPhone, эти аппараты были вещественными доказательствами по уголовному делу.

В Следственном комитете по Санкт-Петербургу отмечают, что объем уголовного дела составил 30 томов. В материалах содержится свыше 450 записей телефонных переговоров.

В итоге бывший руководитель проведет ближайшие десять лет в исправительной колонии строгого режима и заплатит штраф в размере пяти миллионов рублей. Его напарник-предприниматель также приговорен к реальному сроку лишения свободы. Ему предстоит провести в колонии 5,5 лет.