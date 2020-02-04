Закрытие в Петербурге 350 магазинов сети Spar и "Семья", принадлежащих "Интерторгу", повлияло на рынок коммерческой недвижимости Северной столицы. Помещения, где располагались супермаркеты, пустуют до сих пор. Эксперты полагают, что для продовольственного рынка Петербурга уход крупного игрока означает новый виток конкурентной борьбы за кошельки покупателей.

- На рынке Санкт-Петербурга до своего закрытия доля компании составляла порядка 10 процентов, - говорит Андрей Кошкин, заместитель директора Группы компаний SRG.

Эксперт связывает закрытие магазинов с конкуренцией со стороны федеральных игроков.

- В погоне за ними компания активно открывала новые магазины, но так и не смогла завлечь покупателей ни ценами, ни политикой в отношении клиента. С середины года со стороны контрагентов были поданы крупные иски, - отмечает Кошкин.

Константин Пороцкий, управляющий партнер девелоперской компании Omakulma, говорит, что подобные штормы петербургский рынок переживал и раньше, например, когда уходила сеть "Полушка". Тогда помещения быстро нашли новых арендаторов.

Но если последняя работала в достаточно конкурентном эконом-сегменте и зачастую арендовала помещения небольшой площади, то у "Интерторга" магазины занимали помещения 700-900 квадратных метров и нередко даже располагались в отдельно стоящих зданиях. Для таких объектов сложно найти арендаторов другого формата без "перенарезки" на более мелкие помещения, говорит Павел Люлин, генеральный директор УК SVN.

- Вряд ли на рынке Северо-Запада есть такие игроки, которые смогут разом заполнить образовавшийся вакуум, - отмечает Люлин и подчеркивает: - Высвобождение площадей и строительство новых происходит планово, и уже на ранних стадиях совершаются сделки аренды, купли-продажи. Внезапное появление десятков тысяч свободных торговых площадей всколыхнуло рынок. Думаю, что это может стать причиной демпинговых сделок, когда арендодатель сажает арендатора ниже рыночной ставки - лишь бы не простаивало. Это, скорее, негативный момент для рынка, так как в долгосрочной и даже среднесрочной перспективе ведет к новым виткам смены арендаторов.

В Петербурге в продовольственном сегменте доля ретейла достигает 95 процентов. Найти свою нишу новому игроку здесь очень непросто

По оценкам Люлина, цены на аренду коммерческих помещений в Петербурге в связи с уходом компании опустятся на пять-семь процентов.

- Безусловно, подобная ситуация негативно повлияла на ставки и вакансии в петербургском стрит-ретейле. Компания арендовала помещения по высоким ставкам, перебивая их у конкурентов, поэтому на сегодня сдать освободившиеся площади по прежним ставкам невозможно. Кроме того, оставшиеся крупные игроки не смогут без последствий занять "пустующую" долю рынка, поскольку их присутствие на нем (25 процентов) ограничено законом о торговле, - полагает глава российского офиса Sotheby.s International Realty Ирина Мошева.

- Идет незримый, но очень напряженный и бескомпромиссный бой: одни собственники всеми силами тащат на опустевшие площади новых арендаторов. Главный для собственников вопрос: пойти ва-банк и упасть по ставке на все 20-30 процентов или надеяться, что появится новый арендатор по высокой ставке. Другие собственники всеми силами пытаются удержать стабильных арендаторов, которые внезапно оживились и проявляют готовность покинуть помещение, если, например, собственник не понизит ставку. Тут главный вопрос - выбор правильной стратегии, ведь если арендатор "слетит", ты окажешься в многочисленной группе владельцев пустующих помещений, отчаянно конкурирующих между собой, - полагает Максим Ельцов, генеральный директор Первого ипотечного агентства.

Правда, многие эксперты призывают не сгущать краски.

- Большого количества претендентов на эти площади не наблюдается: часть опустевших магазинов расположена в не самых удачных локациях. Из-за снижения потребительского спроса и отсутствия роста реальных доходов населения арендаторы в продуктовом ретейле все больше ориентируются на помещения в торговых центрах с высокой проходимостью, - говорит Сергей Ракчеев, генеральный директор строительной компании. Ракчеев отмечает, что в декабре Shopping Index, то есть количество посетителей на тысячу квадратных метров торговой площади, в Петербурге снизился на 1,1 процента. Отдельно стоящие помещения в городской застройке все меньше пользуются спросом, арендодатели испытывают сложности с поиском арендаторов. И в этом сегменте, по оценкам эксперта, цены будут снижаться, а, например, аренда в торговых центрах, наоборот, повышаться. В целом рост по аренде коммерческих помещений Ракчеев прогнозирует на уровне двух-четырех процентов в течение года.

А что же покупатели? Как на них скажутся все эти трансформации на рынке коммерческой недвижимости? Александр Вебер, ведущий аналитик группы Investpoint, говорит, что все зависит от самих помещений. Удачные с точки зрения локации пустующие объекты скоро займут новые арендаторы. И это, очень вероятно, будут федеральные торговые сети.

На них дисконта не будет, наоборот, здесь эксперт не исключает повышения ставок, но покупатель на себе рост цен на аренду не ощутит, они будут "размазаны" по всей торговой сети.

Остальные же точки обречены на прозябание, дробление и приход новых арендаторов. Правда, сейчас в Петербурге в продовольственном сегменте доля ретейла достигает 95 процентов. И найти свою нишу новому игроку, как видно на примере "Интерторга", очень непросто.