В Петербурге установили место захоронения Хармса

Стало известно, где именно в Петербурге похоронен писатель, поэт и драматург Даниил Хармс. Его прах покоится на Пискаревском кладбище в братской могиле 9 либо 23. Узнать точнее уже вряд ли удастся, считает инициатор расследования, основатель премии имени Хармса Александр Марс.

Известно, что 36-летний Даниил Хармс умер в блокадном Ленинграде 2 февраля 1942 года в психиатрическом отделении тюремной больницы в "Крестах" (Арсенальная набережная, 7). Считалось, что скорее всего писателя похоронили на Пискаревском кладбище, вместе с сотнями тысяч погибших в блокаду ленинградцев. Теперь эти догадки подтверждены.

Как рассказал корреспонденту "РГ" Александр Марс, архивные документы петербургского ГУВД однозначно указывают на то, что в первых числах февраля тела из "Крестов" вывозились именно на Пискаревское кладбище.

- Об этом, в частности, говорится в архивной справке, выданной родственникам одного из заключенных, который умер 11 февраля и был похоронен 16 февраля. Этот заключенный сидел в то же время и по тому же адресу, что и Хармс, - отмечает Александр Марс. - Также в Книге памяти "Блокада" Центра "Возвращенные имена" можно найти сведения о захоронении на Пискаревском кладбище сотрудников "Крестов", проживавших по адресу тюрьмы.

Затем в архиве Пискаревского кладбища, в копиях книг учета захоронений удалось найти сведения о том, что в эти дни тела закапывали в землю на территории братских могил 9 и 23.

На сайте Пискаревского кладбища легко найти эти могилы: 23-я небольшая, 9-я же около ста метров в длину.

- Узнать, в какой именно братской могиле из двух похоронен Хармс, судя по всему, невозможно. Но мы будем продолжать работать в этом направлении, - говорит Александр Марс. - Не исключено, что нужная информация обнаружится, например, в бумагах об оплате труда могильщиков. К изучению обстоятельств захоронения Хармса подключилась его внучатая племянница. Есть надежда, что ей, как родственнице поэта, удастся узнать больше.

Недавно, 2 февраля, в годовщину смерти Даниила Хармса, активисты премии установили на Пискаревском кладбище возле могилы 9 символический памятный знак - стелу с надпись на латыни "Здесь покоится Хармс". Поскольку дополнительные памятники на мемориальном кладбище не предусмотрены, он простоял всего полчаса, как дань памяти поэта-абсурдиста.