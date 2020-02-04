В Петербурге вручили литературную премию журнала "Звезда" за 2019 год

В Северной столице вручена ежегодная литературная премия журнала "Звезда" за лучшие публикации 2019 года. Лауреатами в этот раз стали шесть литераторов - как известных, так и начинающих.

Исследователь русской философии "серебряного века", культуролог и переводчик Наталья Бонецкая удостоена лауреатского звания за серию публикаций в рубрике "Около церковных стен", посвященных осмыслению творческих и личных судеб Мережковского, Блока, Бердяева и Льва Шестова.

Премию также получила Людмила Турандина, опубликовавшая под псевдонимом Мария Грехова в октябрьском и ноябрьских выпусках "Звезды" воспоминания "Взгляд в себя".

Автор собрала воедино не только собственные заметки и наиболее характерные эпизоды из советской действительности, но и воспоминания людей, чья жизнь пришлась на переломные годы: дореволюционные, советские, постсоветские. Причем, по собственному признанию, Людмила Александровна использовала не литературно приглаженные тексты, а необработанные, по тем или иным причинам непригодные для печати, но, тем не менее, оцененные Рукописным отделом Российской национальной библиотеки как заслуживающие внимания читателей.

- Отбирала я писания людей думающих, способных оценивать свои поступки и действия властей с точки зрения порядочности, честности и правды Божьей, иначе говоря, способных пристально всматриваться в свою душу, в душу своего народа, своей страны, в которой им довелось родиться и жить, - пояснила Людмила Александровна.

В номинации "проза" известный петербургский писатель Михаил Кураев удостоен награды за истории, навеянные петербургским кинематографом: "Когда пускался на дебют. Из записок беглого кинематографиста" (июньский выпуск "Звезды") и "Круговорот, или Adventures of Rappaport" (ноябрьский выпуск).

В номинации "поэзия" звания лауреата удостоен поэт, публицист, журналист Михаил Окунь за цикл стихотворений, опубликованный в мартовском выпуске "Звезды".

За лучший дебют в "Звезде" награду получил ученый, филолог из Твери Сергей Королев. Учредители премии отметили его публикацию писем Леонида Добычина к Лидии Варковицкой, обнаруженных им в Российском государственном архиве литературы и искусства (РГАЛИ).

В 2013 году вышло 2-е издание Полного собрания сочинений и писем Добычина, и специалисты уже не рассчитывали на обретение новых текстов, хотя порой и звучали их оптимистичные заверения, что еще не все найдено и не все опубликовано.

Принимая награду, Королев отметил "кармическую" связь Добычина и журнала "Звезда", несмотря на то, что до исчезновения в 1936 году писатель не публиковался на его страницах.

- При жизни Добычина "Звезда" порадовала его один раз, когда в № 11 за 1927 год была опубликована рецензия Николая Степанова на первый сборник рассказов Добычина "Встречи с Лиз". Это была единственная положительная рецензия на его тексты, которую писателю довелось прочитать, - отметил Королев. - Затем для Добычина наступает период глубочайшего забвения. Примечательно, что "возвращение" Добычина началось именно на страницах журнала "Звезда": в конце 1960-х - начале 1970-х в воспоминаниях Геннадия Гора и Вениамина Каверина. А затем уже в конце 1980-х - начале 1990-х появились публикации Владимира Бахтина - и о Добычине, и его письма. И как бы стремясь расставить все точки над i, издательство журнала "Звезда" выпускает две грандиозные книги: в 1996 году - "черный сборник": "Писатель Леонид Добычин. Воспоминания. Статьи. Письма" и в 1999 году - "белый сборник": Полное собрание сочинений и писем Добычина.

Обретение писем Добычина к Варковицкой, которое стало полной неожиданностью для всех, кто знаком с творчеством писателя, было воспринято как своего рода знак - дело в том, что в 2020 году исполняется 85 лет первой публикации романа Добычина "Город Эн". По мнению лауреата, и находка, и предстоящая дата - хороший повод сделать новое (уже третье) издание Полного собрания сочинений и писем Добычина.

Премии "за первую публикацию" был удостоен студент из Иркутска Александр Егоров за цикл стихотворений, опубликованных в августовском выпуске "Звезды".

В церемонии награждения, которую вел редактор "Звезды" Андрей Арьев, приняли участие члены Общественного совета журнала, петербургские литераторы, общественные и научные деятели.

Прямая речь

Михаил Окунь, писатель, поэт, публицист, журналист:

Награда журнала "Звезда" дорога мне, помимо прочего, тем, что связана с Петербургом - городом, где я родился, учился, работал и прожил более 50 лет. Да и сейчас не чувствую себя в отъезде… В "Звезде" состоялась моя первая стихотворная публикация в "толстых" литературных журналах - это было в 1992 году, то есть без малого 30 лет назад.

Получив сообщение о том, что стал лауреатом "Звезды", я еще раз пересмотрел стихотворные подборки журнала за прошлый год - все это очень достойные имена и замечательные стихи. Тем выше честь.

Что для меня поэзия? У Олдоса Хаксли есть такая фраза "А что, если наша Земля - ад какой-то другой планеты?" Так вот место, где жива поэзия, не может быть адом.

Увы, сейчас под поэзией разные люди, имеющие отношение к литературному процессу, часто понимают диаметрально противоположные вещи. И вот уже текст, равный случайной записи в записной книжке, объявляется чуть ли не гениальным стихотворением. В свое время Пушкин писал Булгарину: "Вы очень меня обяжете, если поместите в своих листках здесь прилагаемые две пьесы. Они были с ошибками напечатаны в "Полярной звезде", отчего в них и нет никакого смысла. Это в людях беда небольшая, но стихи - не люди".

Справка "РГ"

"Звезда" - старейший ежемесячный "толстый" журнал России. Со времени его основания в 1924 году в нем было опубликовано порядка 20 тысяч произведений более 10 тысяч авторов, среди которых Максим Горький, Анна Ахматова, Алексей Толстой, Михаил Зощенко, Осип Мандельштам, Николай Клюев, Владислав Ходасевич, Борис Пастернак, Юрий Тынянов, Николай Заболоцкий, Дмитрий Лихачев, Александр Солженицын, Иосиф Бродский, Сергей Довлатов и многие другие писатели, ученые, публицисты, критики.

Премия журнала "Звезда" присуждается ежегодно, начиная с 1994 года. Имеющая чисто символическую материальную составляющую, эта награда, тем не менее, является для многих литераторов символом профессионального престижа.

В разные годы лауреатами премии журнала "Звезда" становились Даниил Гранин, Андрей Битов, Самуил Лурье, Александр Кушнер, Валерий Попов, Наталья Толстая.