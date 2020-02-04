Архангельская область и другие регионы страны столкнулись с трудностями при формировании рыболовных участков на внутренних водоемах. Новые правила определения их границ, вступившие в силу в минувшую навигацию, среди прочего запрещают формировать такие участки на установленных путях движения судов. В Поморье под запрет попали почти все главные реки области на всем их протяжении: Северная Двина, Вычегда, Пинега, Онега, Вага, Кулой, Мезень, Вашка, Емца, а также озеро Лача.

В этих районах издавна ведется промышленный и любительский лов семги, горбуши, наваги, стерляди и других видов рыбы. Промысловики получают участки в пользование. Однако введенные ограничения не позволили в 2019 году сформировать на водных объектах Поморья ни одного нового участка, сообщили в министерстве АПК и торговли Архангельской области.

В связи с этим регион выступил с предложением о снятии ограничений по формированию рыболовных участков на судоходных путях. Инициативу поддержали Росрыболовство и Всероссийская ассоциация рыбопромышленников.

- В Архангельской области практически все реки являются судоходными, - поясняет министр АПК и торговли региона Ирина Бажанова. - Если прежде мы брали, условно говоря, по две точки на каждом берегу и формировали участок, то сейчас это сделать невозможно, поскольку его прерывает судовой ход. Кроме того, пути движения судов могут меняться в зависимости от гидрологической обстановки. При этом рыболовные участки по закону предоставляются в пользование на срок до 25 лет. Как быть предприятиям, если через год судовой ход изменится? Аналогичная ситуация сложилась и в других регионах. В частности, проблему поднимают на Дальнем Востоке.

В Поморье практически все реки являются судоходными, рыболовные участки прерывают судовой ход

Надо отметить, что рыбаки и раньше не ставили орудия лова на судоходных фарватерах: это запрещено Правилами рыболовства. Однако установленные законодательством ограничения не влияли на формирование рыболовных участков. Проблем не возникало, судоводители и рыбаки спокойно делали свое дело, отмечают представители отрасли.

Сегодня промышленный лов рыбы на внутренних водоемах Архангельской области ведут 180 хозяйствующих субъектов. У них в пользовании находятся 120 участков, в том числе 54 - для организации любительского и спортивного рыболовства, которое способствует развитию туризма.

- Ограничение на формирование рыболовных участков в районах промышленного и любительского лова негативно отразится на экономическом положении рыболовецких колхозов и артелей, которые являются градообразующими для прибрежных населенных пунктов. Кроме того, это может привести к оттоку туристов и серьезным потерям бюджетов, изменению социального климата. Проблема касается не только развития рыбной отрасли, но и региона в целом, - считает президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров Герман Зверев.

Опросы показывают, что промысловики Поморья пока не ощутили на себе негативных последствий строгих ограничений, но проблемы это не снимает.

- Разумеется, рыболовство в области не прекращается. Во-первых, заключаются договоры без предоставления участков. Во-вторых, продолжают действовать долгосрочные договоры. Однако вопрос требует срочного решения, - отмечает Ирина Бажанова.

Предложения Архангельской области и других регионов, столкнувшихся с той же проблемой, находятся на рассмотрении в правительстве России. Как полагают их авторы, снятие чрезмерных запретов упростит формирование рыболовных участков и поможет отрасли развиваться. При этом безопасность судоходства должны обеспечить ограничения, установленные Правилами рыболовства.

Кстати

В минувшем году объем промышленной добычи водных ресурсов на внутренних водоемах Поморья впервые за десять лет превысил рубеж в две тысячи тонн. Рост произошел за счет увеличения добычи водорослей до 1,9 тысячи тонн. Остальной объем приходится на промышленное рыболовство.