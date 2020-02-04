Портные и швеи Великого Новгорода в феврале начали подготовку к выпускным вечерам и отпускному сезону - 2020. Несмотря на аномально теплую зиму, новгородцы заказывают шубы из бобров и перешивают кожаные куртки.

Сейчас в Великом Новгороде около 60 мелких ателье и надомниц предлагают услуги по пошиву и ремонту одежды. Эту цифру в разговорах называют сами портные. По данным городской администрации, на рынке работает 25 ателье.

Профессия швеи на Новгородчине считается самой востребованной. По данным Центра занятости населения Новгородской области, в январе в базе данных было 315 вакансий. Заработная плата - от 12 до 40 тысяч рублей. В мэрии Великого Новгорода на запрос "РГ" ответили, что среднемесячная зарплата в отрасли - 16 457 рублей. Сами швеи и портные говорят о доходах от 20 тысяч в месяц.

Сразу определимся. В швейных ателье работают преимущественно портные, а вот на предприятиях - швеи. Профессионалы разделяют эти профессии. Портной - это универсальный мастер довольно высокой квалификации, способный самостоятельно пошить костюм, шубу или пальто. Швеи выполняют простую работу, чаще на потоковых конвейерах.

Входной билет - от 100 тысяч

Швейное ателье сегодня - стабильный, но низкодоходный бизнес. За последние 10 лет предприятий этих стало в два раза больше, а вот о массовом закрытии в кризис никто не объявлял. Ведь открывают небольшое ателье чаще бывшие швеи, портные или молодые дизайнеры с амбициями.

- Открывала ателье я на "свои" в 2009 году, - рассказала "РГ" дизайнер Елена Агафонцева. - Купила несколько бытовых швейных машин и самую простую мебель, сняла помещение. На промышленные профессиональные средств не хватило, ведь никаких субсидий не выдавали.

Работа новгородцев на 40–50 процентов дешевле, чем такой же пошив в столицах

За последние десять лет цены на оборудование, мебель, ткани, конечно же, изменились, но инвестиции зависят от масштаба. Стартовать в этом бизнесе и сегодня можно с минимальными вложениями, если не замахиваться сразу на объемы и штат портных, а работать самостоятельно.

- В швейном производстве работаю более 30 лет, но на собственное дело решилась три года назад, - рассказала портной и индивидуальный предприниматель Татьяна Белоусова. - В своем ателье я работаю одна.

Если сразу покупать не профессиональные, а бытовые швейные машины, простую мебель и гладильные системы, то можно уложиться в 500 тысяч рублей. Существует рынок и бывшего в употреблении оборудования. Профессиональная машина "с пробегом" стоит сейчас как новая бытовая - около 15-20 тысяч рублей. Но для получения первых заказов и возможности заявить о себе на рынке швейных услуг все опрошенные "РГ" портные и предприниматели называют сумму для старта - 100-150 тысяч. Это минимум.

Затраты можно и еще больше оптимизировать. На рынке индивидуального пошива и сейчас немало надомниц. Мастера работают дома, обшивая знакомых или получая заказы через интернет. Регистрация индивидуального предпринимателя с 2019 года бесплатная, поэтому все затраты - это покупка швейной машины. Кто-то рискует и работает без ИП, а статус самозанятого для Новгородской области пока недоступен. Но таких надомниц в Великом Новгороде немного, и часто они заключают договоры с действующим ателье, получая заказы на субподряд.

Независимо от масштаба и формы ведения дел рассчитывать на солидную прибыль, правда, не стоит. Маржинальность в малом швейном бизнесе - 15-20 процентов.

В поисках клиентов

Профессионалы выделяют несколько категорий потенциальных клиентов, кто шьет одежду в век бутиков и интернет-магазинов. Первая: молодежь для особых случаев - для свадьбы или выпускного вечера. Вторая: бизнесмены, менеджеры крупных компаний или чиновники. И женщины, и мужчины. Как правило, им нужен хороший и качественный костюм.

- Заказывая вещь в ателье, клиент за те же деньги, что оставит в магазине, получает эксклюзивную и качественную одежду, подогнанную по фигуре, - уверена Елена Агафонцева. - Готовое выпускное платье можно купить за 15-20 тысяч рублей. И примерно в такую же сумму обойдется индивидуальный пошив.

Начинать выбирать модель будущего выпускного платья сегодняшние школьницы и их родители начинают в январе-феврале. Заказ и пошив платья может растянуться на несколько недель и даже месяцев. Сначала подбирается дизайн, рисуется и утверждается эскиз, потом заказывается ткань, которую могут привезти специально из Европы. Да, даже в Великий Новгород сегодня под заказ доставляют ткани и фурнитуру из Франции или Италии. Ателье работают с фирмами-посредниками.

Несколько проще с деловой одеждой, но тоже нужно рассчитывать, что за два-три дня костюм не нарисуют, не раскроят, не сошьют. Однако, говорят швеи, можно уложиться в пятнадцать тысяч рублей.

Сегодня в Великом Новгороде одежду заказывают и жители районных центров, говорят, очень много клиентов из поселка Крестцы. Приезжают к портным даже из соседних Пскова, Санкт-Петербурга и Москвы. Но это чаще бывшие жители Новгородчины, уехавшие на ПМЖ, или их друзья. Мастера уверяют, что до 25 процентов заказчиков - иногородние. Здесь свою роль играет "сарафанное радио", а не традиционная реклама. Плюс работа новгородцев на 40-50 процентов дешевле, чем такой же пошив в столицах.

Стоки и ткани

Новгородские ателье сейчас работают по двум схемам. Одни предлагают клиентам полный спектр услуг - от выбора и создания дизайна до ткани и фурнитуры. Они сами купят все и доставят. Вторые обеспечивают только пошив, а вот найти, купить и привезти материал клиент должен сам. Еще десять лет назад так работали все без исключения.

Сегодня более 40 компаний-поставщиков в Москве и Санкт-Петербурге специализируются на обслуживании новгородских ателье, поставляя в них импортные ткань и фурнитуру.

И из точно такой же ткани, как уверяют перекупщики и портные, новые коллекции шьют европейские дизайнеры. Ведь изначально, готовясь к сезону, модные дома на фабриках заказывают километры ткани определенной фактуры, расцветки, рисунка. Но остаются излишки. И вот эти лишние десятки или сотни метров и оказываются в стоковых центрах, а потом и у новгородских портных.

Шубы теплой зимой

Вечерними платьями или деловыми костюмами сегодня ателье не ограничиваются.

Работают с кожей и шкурами. Куртки и шубы сегодня новгородцы заказывают, даже несмотря на теплую зиму, портные загружены работой.

Пошив шубы стоит от 30 тысяч рублей. Дополнительно клиент заказывает или приносит мех.

В Новгородской области самый популярный мех сейчас - бобровый. Любопытно, что еще сто лет назад бобров в регионе не было, только в середине прошлого века в Маловишерский район завезли первых особей, и сегодня по области популяция бобров - более 25 тысяч животных. При этом в регионе нет собственных скорняжных мастерских, поэтому на выделку шкуры отвозят в Москву. На специализированных фабриках обработка одной шкурки бобра стоит от 1200 рублей. Готовая и выделанная стоит уже от четырех тысяч рублей. На среднюю шубу необходимо 20-25 шкурок. Вот и получается, что шуба индивидуального пошива и дизайна, с работой и мехом, обходится сегодня в сумму от 100 тысяч рублей.

Кризис и мода

В феврале в ателье начинают шить платья и костюмы к выпускным вечерам, летнему сезону свадеб и отпусков. Все собеседники "РГ" отметили, что из-за кризиса отрасль пережила только небольшое падение и количество заказов за последние годы стало меньше всего на пять-десять процентов. Оттока клиентов из ателье в магазины не произошло.

Пошив платьев и костюмов - это не роскошь и не самые большие траты, уверяют портные. Например, предприниматель Жанна Шитова вспомнила, что за все время работы ее ателье самый дорогой и качественный костюм заказал простой, небогатый и скромный новгородец.