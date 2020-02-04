Сейчас в Великом Новгороде около 60 мелких ателье и надомниц предлагают услуги по пошиву и ремонту одежды. Эту цифру в разговорах называют сами портные. По данным городской администрации, на рынке работает 25 ателье.
Профессия швеи на Новгородчине считается самой востребованной. По данным Центра занятости населения Новгородской области, в январе в базе данных было 315 вакансий. Заработная плата - от 12 до 40 тысяч рублей. В мэрии Великого Новгорода на запрос "РГ" ответили, что среднемесячная зарплата в отрасли - 16 457 рублей. Сами швеи и портные говорят о доходах от 20 тысяч в месяц.
Сразу определимся. В швейных ателье работают преимущественно портные, а вот на предприятиях - швеи. Профессионалы разделяют эти профессии. Портной - это универсальный мастер довольно высокой квалификации, способный самостоятельно пошить костюм, шубу или пальто. Швеи выполняют простую работу, чаще на потоковых конвейерах.
Входной билет - от 100 тысяч
Швейное ателье сегодня - стабильный, но низкодоходный бизнес. За последние 10 лет предприятий этих стало в два раза больше, а вот о массовом закрытии в кризис никто не объявлял. Ведь открывают небольшое ателье чаще бывшие швеи, портные или молодые дизайнеры с амбициями.
- Открывала ателье я на "свои" в 2009 году, - рассказала "РГ" дизайнер Елена Агафонцева. - Купила несколько бытовых швейных машин и самую простую мебель, сняла помещение. На промышленные профессиональные средств не хватило, ведь никаких субсидий не выдавали.
За последние десять лет цены на оборудование, мебель, ткани, конечно же, изменились, но инвестиции зависят от масштаба. Стартовать в этом бизнесе и сегодня можно с минимальными вложениями, если не замахиваться сразу на объемы и штат портных, а работать самостоятельно.
- В швейном производстве работаю более 30 лет, но на собственное дело решилась три года назад, - рассказала портной и индивидуальный предприниматель Татьяна Белоусова. - В своем ателье я работаю одна.
Если сразу покупать не профессиональные, а бытовые швейные машины, простую мебель и гладильные системы, то можно уложиться в 500 тысяч рублей. Существует рынок и бывшего в употреблении оборудования. Профессиональная машина "с пробегом" стоит сейчас как новая бытовая - около 15-20 тысяч рублей. Но для получения первых заказов и возможности заявить о себе на рынке швейных услуг все опрошенные "РГ" портные и предприниматели называют сумму для старта - 100-150 тысяч. Это минимум.
Затраты можно и еще больше оптимизировать. На рынке индивидуального пошива и сейчас немало надомниц. Мастера работают дома, обшивая знакомых или получая заказы через интернет. Регистрация индивидуального предпринимателя с 2019 года бесплатная, поэтому все затраты - это покупка швейной машины. Кто-то рискует и работает без ИП, а статус самозанятого для Новгородской области пока недоступен. Но таких надомниц в Великом Новгороде немного, и часто они заключают договоры с действующим ателье, получая заказы на субподряд.
Независимо от масштаба и формы ведения дел рассчитывать на солидную прибыль, правда, не стоит. Маржинальность в малом швейном бизнесе - 15-20 процентов.
В поисках клиентов
Профессионалы выделяют несколько категорий потенциальных клиентов, кто шьет одежду в век бутиков и интернет-магазинов. Первая: молодежь для особых случаев - для свадьбы или выпускного вечера. Вторая: бизнесмены, менеджеры крупных компаний или чиновники. И женщины, и мужчины. Как правило, им нужен хороший и качественный костюм.
- Заказывая вещь в ателье, клиент за те же деньги, что оставит в магазине, получает эксклюзивную и качественную одежду, подогнанную по фигуре, - уверена Елена Агафонцева. - Готовое выпускное платье можно купить за 15-20 тысяч рублей. И примерно в такую же сумму обойдется индивидуальный пошив.
Начинать выбирать модель будущего выпускного платья сегодняшние школьницы и их родители начинают в январе-феврале. Заказ и пошив платья может растянуться на несколько недель и даже месяцев. Сначала подбирается дизайн, рисуется и утверждается эскиз, потом заказывается ткань, которую могут привезти специально из Европы. Да, даже в Великий Новгород сегодня под заказ доставляют ткани и фурнитуру из Франции или Италии. Ателье работают с фирмами-посредниками.
Несколько проще с деловой одеждой, но тоже нужно рассчитывать, что за два-три дня костюм не нарисуют, не раскроят, не сошьют. Однако, говорят швеи, можно уложиться в пятнадцать тысяч рублей.
Сегодня в Великом Новгороде одежду заказывают и жители районных центров, говорят, очень много клиентов из поселка Крестцы. Приезжают к портным даже из соседних Пскова, Санкт-Петербурга и Москвы. Но это чаще бывшие жители Новгородчины, уехавшие на ПМЖ, или их друзья. Мастера уверяют, что до 25 процентов заказчиков - иногородние. Здесь свою роль играет "сарафанное радио", а не традиционная реклама. Плюс работа новгородцев на 40-50 процентов дешевле, чем такой же пошив в столицах.
Стоки и ткани
Новгородские ателье сейчас работают по двум схемам. Одни предлагают клиентам полный спектр услуг - от выбора и создания дизайна до ткани и фурнитуры. Они сами купят все и доставят. Вторые обеспечивают только пошив, а вот найти, купить и привезти материал клиент должен сам. Еще десять лет назад так работали все без исключения.
Сегодня более 40 компаний-поставщиков в Москве и Санкт-Петербурге специализируются на обслуживании новгородских ателье, поставляя в них импортные ткань и фурнитуру.
И из точно такой же ткани, как уверяют перекупщики и портные, новые коллекции шьют европейские дизайнеры. Ведь изначально, готовясь к сезону, модные дома на фабриках заказывают километры ткани определенной фактуры, расцветки, рисунка. Но остаются излишки. И вот эти лишние десятки или сотни метров и оказываются в стоковых центрах, а потом и у новгородских портных.
Шубы теплой зимой
Вечерними платьями или деловыми костюмами сегодня ателье не ограничиваются.
Работают с кожей и шкурами. Куртки и шубы сегодня новгородцы заказывают, даже несмотря на теплую зиму, портные загружены работой.
Пошив шубы стоит от 30 тысяч рублей. Дополнительно клиент заказывает или приносит мех.
В Новгородской области самый популярный мех сейчас - бобровый. Любопытно, что еще сто лет назад бобров в регионе не было, только в середине прошлого века в Маловишерский район завезли первых особей, и сегодня по области популяция бобров - более 25 тысяч животных. При этом в регионе нет собственных скорняжных мастерских, поэтому на выделку шкуры отвозят в Москву. На специализированных фабриках обработка одной шкурки бобра стоит от 1200 рублей. Готовая и выделанная стоит уже от четырех тысяч рублей. На среднюю шубу необходимо 20-25 шкурок. Вот и получается, что шуба индивидуального пошива и дизайна, с работой и мехом, обходится сегодня в сумму от 100 тысяч рублей.
Кризис и мода
В феврале в ателье начинают шить платья и костюмы к выпускным вечерам, летнему сезону свадеб и отпусков. Все собеседники "РГ" отметили, что из-за кризиса отрасль пережила только небольшое падение и количество заказов за последние годы стало меньше всего на пять-десять процентов. Оттока клиентов из ателье в магазины не произошло.
Пошив платьев и костюмов - это не роскошь и не самые большие траты, уверяют портные. Например, предприниматель Жанна Шитова вспомнила, что за все время работы ее ателье самый дорогой и качественный костюм заказал простой, небогатый и скромный новгородец.