Жительницу Поморья заподозрили в убийстве мужа за критику блюда

В городе Коряжме Архангельской области 52-летнюю женщину задержали по подозрению в убийстве супруга в ходе пьяной ссоры.

Как сообщает следственное управление СК по Архангельской области и НАО, семейная пара распивала спиртное с гостями. По словам подозреваемой, все началось с грубого замечания мужа о том, что она якобы приготовила не то блюдо. Супруг ударил ее по губам, подозреваемая в ответ взяла кухонный нож и нанесла ему удар в грудь.

Гости сразу позвонили в "скорую помощь", однако 54-летний мужчина скончался еще до ее приезда.

Возбуждено уголовное дело по статье "убийство". Следствие будет просить суд о заключении подозреваемой под стражу.