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04.02.2020 19:07
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Граждане хватили лишнего

Банк России выявил новую схему работы черных кредиторов
Текст: Игорь Зубков
Российская газета - Федеральный выпуск № 23(8077)
Банк России отметил появление новой схемы в арсенале черных кредиторов: физлицу или индивидуальному предпринимателю выдают деньги, затем кредитор исчезает, и долгое время должнику просто некому выплачивать долг, при этом по условиям договора процентная ставка может расти, задолженность быстро увеличивается. Через какое-то время кредитор внезапно подает в суд с требованием погасить всю сумму с процентами сразу.

Об этом рассказал директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях.

Фото: istock
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При этом, несмотря на то что закон запретил взыскание задолженности в пользу черных кредиторов через суд, решения все равно могут выноситься в их пользу - многие граждане не знают о новой норме, защищающей их права, суды также могут не принять во внимание, что истец осуществляет нелегальную деятельность. К тому же заем может быть оформлен гражданско-правовым договором и нужно еще доказать, что кредитор - черный, выдает займы на регулярной основе.

Несмотря на все предпринимаемые меры, мошенники по-прежнему широко пользуются тем, что значительная часть граждан не очень хорошо разбирается в том, кто имеет и кто не имеет права выдавать микрозаймы. Хотя нелегальных кредиторов снова стало чуть меньше: в 2019 году Банк России выявил 1845 таких организаций (2293 в 2018 году, 1344 в 2017 году). В основном они работают под вывесками микрокредитных и микрофинансовых компаний либо являются так называемыми анонимными кредиторами - как правило, к ним ведут незатейливые объявления с заборов и столбов.

Некоторые организации, впрочем, мимикрируют под добропорядочных игроков, работающих под надзором Банка России. Используется и такая схема, когда создается нелегальный двойник легальной микрофинансовой организации, рассказал Валерий Лях.

Фото: iStock
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Также к нелегальным кредиторам Банк России относит псевдолизинговые компании, появившиеся в последние два года и работающие по схемам возвратного лизинга, Банк России выявил 79 таких организаций за 2018-2019 годы.

По словам Валерия Ляха, в прошлом году прекратился бизнес кредиторов, которые, не имея лицензии Банка России, выдавали займы с привлечением материнского капитала. Это произошло благодаря внесенным при участии ЦБ поправкам в закон о господдержке семей с детьми, которые ограничили круг организаций, имеющих право выдавать займы под залог жилья, банками и кредитными потребительскими кооперативами.

В географии распространения черных кредиторов традиционно выделяется Юг России, за ним следуют Урал и Центральный федеральный округ.

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