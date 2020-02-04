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04.02.2020 09:55
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Режимный субъект

Более 1600 волгоградцев получили статус самозанятых
Текст: Роман Мерзляков
Российская газета - Экономика Юга России № 22(8076)
С начала года в Волгоградской области около 1600 человек получили статус самозанятых. В помощь им при торгово-промышленной палате региона организовали площадку, на которой самозанятые (и желающие перейти в этот статус) могут узнать о специальном налоговом режиме, его преимуществах и возможной поддержке.
Фото: Михаил Солунин/ТАСС Фото: Михаил Солунин/ТАСС
Фото: Михаил Солунин/ТАСС

Напомним, что официально зарегистрированные самозанятые, в том случае если это физлица, должны будут платить налог четыре процента с дохода, ИП или юрлица - шесть процентов. Есть ограничение по сумме годового дохода: в пределах 2,4 миллиона рублей. Если человек перерастает эту планку, ему уже есть смысл регистрироваться как индивидуальному предпринимателю.

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- В 2019 году в РФ было четыре пилотных региона, где самозанятых официально регистрировали, еще 19 присоединились в этом году, - говорит президент ВТПП Вадим Ткаченко. - Мы ставим перед собой три задачи: оповещать жителей о новом налоговом режиме, консультировать их и поддерживать уже зарегистрировавшихся.

Первую такую встречу с самозанятыми провели на днях в ТПП.

- Я занимаюсь электронным документооборотом в фирме, поставляющей программное обеспечение. Но у меня художественное образование, поэтому хочется творчества, а не монотонного выполнения обязанностей, - призналась волгоградка Анна Буланова. - Я делаю портреты и расписываю елочные игрушки. Нигде их не продавала, только дарила друзьям. Но мои одногруппники по университету занимаются тем же за деньги. И говорят, что это востребовано. Нужно только хорошо оформить свое творение и правильно преподнести. Узнала, что теперь все можно делать законно, с отчислениями в пенсионный фонд. Как только получу всю необходимую информацию, заведу специальные аккаунты в соцсетях.

Мария Полянчикова тоже трудоустроена: она преподаватель политеха. Естественно, занимается и репетиторством. Когда появилась правовая возможность, решила выйти из экономической тени.

- Хочу готовить выпускников к ЕГЭ по математике. Спрос на это есть, люди часто обращаются. Преимущество для себя вижу в возможности самореализации. Легальная деятельность как-то успокаивает. Я уже проконсультировалась и узнала, какие есть преимущества в плане пенсионных накоплений и налоговых выплат, - рассказала Полянчикова.

А вот Яна Бобрышева, окончив летом вуз,полгода потратила на безуспешные поиски места. Далеко не в каждой школе преподают экономику (именно по этой специальности Яна защитила диплом).

Фото: iStock
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- Я пока ничем не занимаюсь, но хочу попробовать себя в ногтевом сервисе. Окончила курсы и прошла практику в одной из студий. Я еще не разобралась во всех тонкостях, но мне кажется, самозанятость - хорошая возможность для старта. В планах открыть собственный кабинет, - пояснила Яна.

В налоговую инспекцию пожелавшим зарегистрироваться приходить не обязательно, пройти регистрацию можно через мобильное приложение "Мой налог". Самое главное, что самозанятые избавлены от такой головной боли, как налоговая отчетность, контрольно-кассовая техника и страховые взносы. При этом после включения в реестр малого и среднего предпринимательства граждане могут пользоваться всеми видами поддержки, которые есть в регионе.

- Основная задача нового налогового режима - предоставить возможность легальной подработки. Человек может попробовать себя в новом деле и понять, готов ли он к ведению бизнеса, - считает начальник отдела регионального управления ФНС Александр Егоров. - Статус добровольный. Также есть право написать потом заявление на отказ от него. Важно, что, если человек не работает, он не платит какую-то фиксированную сумму. Налог берется только с дохода.

Следует учесть, что самозанятым нельзя иметь наемных работников и заниматься перепродажей чужих товаров. Также под запретом находится добыча полезных ископаемых. Новый статус, в первую очередь, для на тех, кто хочет продавать что-то сделанное собственными руками или оказывать услуги.

Комментарии

Ольга Устинова, уполномоченная по правам предпринимателей в Волгоградской области:

- Бизнес заинтересован в единой конкурентной среде. В?первых четырех регионах были сложности, когда работодатели попытались перевести работников в самозанятые. Если такие факты будут установлены, предпринимателей привлекут к административной и налоговой ответственности. Стоит ли оно того? Были трудности и с пассажирскими перевозками. Физическим лицам отказали в лицензии, потому что они не были субъектами предпринимательской деятельности. Мы только начинаем применять эту норму. Опыт четырех регионов учтен, и нам должно быть проще.

Андрей Удахин, председатель регионального отделения общественной организации "Опора России":

- Наша организация была одним из лоббистов этого закона. Люди, работающие в тени, создавали недобросовестную конкуренцию. Возьмем двух парикмахеров: один платит все налоги, а другой - нет. Разве это справедливо? Прежде всего, самозанятость должна быть интересна тем, кто ищет себе дело по душе.

Экономика Бизнес Малый бизнес Филиалы РГ Юг России ЮФО Волгоградская область

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