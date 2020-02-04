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04.02.2020 16:51
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

"РГ" и депутаты гордумы Краснодара помогли одинокой пенсионерке

Текст: Татьяна Павловская (Краснодарский край)
Краснодарская пенсионерка Валентина Голуб оказалась в трудной жизненной ситуации. Преодолеть ее одинокой женщине помогли депутаты городской думы Краснодара, откликнувшиеся на просьбу журналистов Краснодарского филиала "Российской газеты" обратить внимание на судьбу оказавшегося в беде пожилого человека.
Фото: Владимир Аносов/РГ Фото: Владимир Аносов/РГ
Фото: Владимир Аносов/РГ

Валентине Борисовне - 68 лет. Так сложилась жизнь, что на склоне лет она осталась без собственной крыши над головой. Однако на судьбу не сетовала и бралась за любую работу, чтобы оплачивать съемное жилье. Надеялась справиться, но сердце не выдержало, и в ноябре прошлого года женщину на "скорой" доставили в больницу.

Лишь чудом, по словам медиков, ее удалось спасти. Валентина Борисовна перенесла сложную операцию на открытом сердце - шунтирование. Из больницы она вернулась в съемную квартиру, где последнее время жила в долг. В полном отчаянии женщина обратилась в Краснодарский филиал "РГ": что делать, как жить дальше?

Фото: Галина Симкина
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В подобной ситуации на помощь одиноким людям приходит государство. Но требуется какое-то время, чтобы собрать все необходимые документы и дождаться очереди в социальное учреждение - дом ветеранов либо геронтологический центр. Да и силы нужны для хождения по чиновничьим кабинетам. А где их взять больному человеку, еще не окрепшему после сложной операции? Поэтому журналисты бросили клич о помощи женщине, попавшей в беду.

И мы благодарны тем, кто откликнулся на него. Это - депутаты городской Думы Краснодара Зорик Содоян и Аслан Нехай. Благодаря им наша подопечная смогла оплатить съемное жилье.

- Далеко не всякий человек способен на сострадание, - говорит председатель Думы Краснодара Вера Галушко. - Данное качество присуще только духовно сильным людям. Не раз сталкивалась с ситуациями, когда весьма состоятельные граждане копейкой ни с кем не поделятся. К счастью, среди моих коллег по депутатскому корпусу таких практически нет. А Зорик Рустамович Садоян и Аслан Юсуфович Нехай, пожалуй, чаще других приходят на помощь страждущим. Таким же отзывчивым сердцем обладает наш депутат Дмитрий Орешкин.  Вместе мы не раз помогали одиноким мамам собирать детей в школу и также, как в рассказанной "РГ" истории, поддерживали тех, кто попал в трудную жизненную ситуацию. Пожелаем вашей героине быстрее набираться сил.

Тем временем

В ближайшие дни Валентина Борисовна Голуб продолжит лечение в санатории, куда получила бесплатную путевку от минздрава Кубани. Она верит, что восстановится и продолжит работать. Журналисты "РГ", которые буду следить за ее судьбой, на это тоже очень надеются.

Общество Соцсфера Соцзащита Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ "Российская газета" ЮФО Краснодарский край Краснодар

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