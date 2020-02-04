Донские предприятия смогут получить кредит под один процент годовых

Новости

На севере Приамурья произошло землетрясение 10:09
Два человека погибли в ДТП с микроавтобусом под Воронежем 10:08
Названы регионы, возглавившие рейтинг по неуплате кредитов 10:03
Магаданские спасатели освободили закованную в наручники девочку 10:01
Трамп с легкостью одержал победу на кокусе в штате Айова 09:58
Умер основатель "Шанинки" Теодор Шанин 09:52
Роскосмос предложил снизить требования к космонавтам 09:52
Кабмин одобрил смягчение наказания беременным за нетяжкие преступления 09:51
В Барнауле расселяют треснувший дом из-за угрозы обрушения 09:48
Ученые разработали новую методику диагностики рака мочевого пузыря 09:43
Причиной отравления учеников в лицее Якутска стал норовирус 09:42
В Сочи шесть человек отравились угарным газом 09:39
Глава ВМС США призвал изменить состав флота 09:38
Во Франции проходят испытания ветряной турбины без винтов 09:36
В Мексике запретили продажу кошек и собак 09:34
Эксперты Роскачества выяснили, какие колонки лучше по качеству звука 09:33
На Сахалине соцработница похитила у пенсионеров полмиллиона рублей 09:32
На Галапагосских островах нашли черепах, родственных двум вымершим видам 09:30
Крымчан предупредили об ураганном ветре и сильных осадках 09:25
Врач из Красноярска заплатит 3 миллиона за помощь уклонисту от армии 09:16
Новый Kia Sorento рассекретили до премьеры 09:05
Итальянский фермер изобразил коронавирус с помощью трактора 08:53
В КНР оценили уровень смертности от вспышки коронавируса 08:45
Мишустин подписал распоряжение о переносе инвестфорума в Сочи 08:44
Новый КоАП введет скидку в 50% на большинство штрафов 08:37
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Чем опасно внедрение технологий с искусственным интеллектом
Чем опасно внедрение технологий с искусственным интеллектом
Какие законы вступают в силу в феврале
Какие законы вступают в силу в феврале
В каких случаях автовладелец теряет право вернуть дилеру купленную машину
В каких случаях автовладелец теряет право вернуть дилеру купленную машину
04.02.2020 09:41
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

"Середнячков" не обидят

Донские предприятия смогут получить кредит под один процент годовых
Текст: Руслан Мельников
Российская газета - Экономика Юга России № 22(8076)
Ростовская область вошла в число семи пилотных регионов, где участники нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости" с начала 2020 года могут получать вычет до 90 процентов из регионального налога на прибыль и льготные кредиты под один процент годовых в Фонде развития промышленности. Местный бизнес уже одобрительно отозвался об этой инициативе.

- Это хорошая организационная, методическая и финансовая поддержка. Тем более что в регионе есть предприятия, которые вполне могут рассчитывать на такую помощь. Например, "Тавр", завод "Гидропривод", НЭВЗ. На донских предприятиях уже накоплен опыт повышения производительности труда и поддержки занятости. НЭВЗ, к примеру, работает над этим уже более 10 лет. Завод ориентирован на бережливое производство, а это важный фактор повышения производительности труда, - рассказывает вице-президент - исполнительный директор Союза работодателей Ростовской области Виктор Нетесанов.

Фото: iStock
В ЦБ рассказали, как оценить свои шансы на получение кредита

В проекте участвует около 30 предприятий Ростовской области. Но в дальнейшем их количество будет увеличиваться каждый год предположительно до 195 компаний к 2024 году. В качестве финансовой поддержки такие предприятия смогут не только получить льготный заем под один процент или налоговый вычет на модернизацию, но и субсидирование затрат на переобучение. Однако, как отмечают эксперты, установленная планка выручки отсекает часть бизнеса, оставляя, в первую очередь, середнячков.

- Изначально сумма выручки предприятия должна быть от 400 миллионов до 30 миллиардов рублей. Сейчас эти рамки, возможно, расширятся. Но далеко не все субъекты малого бизнеса смогут получить поддержку. Как, впрочем, и самые крупные предприятия. На помощь смогут претендовать только "дочки" по-настоящему больших компаний, - поясняет Виктор Нетесанов

Еще один важный аспект: доля иностранного участия в основном капитале не должна превышать 25 процентов. К тому же поддержку получат представители лишь определенных базовых несырьевых отраслей экономики. Речь идет об обрабатывающем производстве, сельском хозяйстве, транспорте и строительстве.

Между тем, по словам президента ПС "Новое содружество" и ассоциации "Росспецмаш", председателя совета ТПП РФ по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики России Константина Бабкина, страна нуждается в обновлении финансово-кредитной политики. Он уверен, что для развития производства в России нужно обеспечить промышленные компании доступными кредитами под один процент годовых. Также необходимы налоговые льготы, например, в части налога на прибыль. Кроме того, по его мнению, нужно изменить государственный подход в сфере внешнеторговой политики.

Фото: Максим Богодвид/ РИА Новости
Банки стали меньше кредитовать экономику и граждан

"Нельзя быть сильным на внешних рынках и слабым на своем", - уверен Константин Бабкин. Он считает, что государство сегодня активно поддерживает существующих экспортеров, в то время как нужно взращивать производственные компании, которые, встав на ноги, тоже смогут поставлять свою продукцию за рубеж.

Константин Бабкин, в частности, отметил рост промышленного производства в Ростовской области, которая по многим показателям сегодня опережает другие субъекты РФ. Например, крупнейший производитель сельскохозяйственной техники планирует в 2022 году открыть в Ростове тракторный завод, переведя на Дон часть производства тракторов со своей площадки в Канаде.

Экономика Финансы Долги и кредиты Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область

Главное сегодня

Мишустин подписал распоряжение о переносе инвестфорума в Сочи
Захарова прокомментировала высказывание главы МИД Польши
Украинский экономист счел ситуацию с бюджетом худшей в истории
Нефть марки Brent подешевела до 55 долларов за баррель
Минтранс предложил запретить музыкальные выступления в электричках
Недвижимость
Недвижимость
На рынке загородного жилья наметился дефицит качественных объектов
Финансы
Финансы
Кредиты в точках продаж уступили место покупкам в рассрочку