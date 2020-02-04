Донские предприятия смогут получить кредит под один процент годовых

Ростовская область вошла в число семи пилотных регионов, где участники нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости" с начала 2020 года могут получать вычет до 90 процентов из регионального налога на прибыль и льготные кредиты под один процент годовых в Фонде развития промышленности. Местный бизнес уже одобрительно отозвался об этой инициативе.

- Это хорошая организационная, методическая и финансовая поддержка. Тем более что в регионе есть предприятия, которые вполне могут рассчитывать на такую помощь. Например, "Тавр", завод "Гидропривод", НЭВЗ. На донских предприятиях уже накоплен опыт повышения производительности труда и поддержки занятости. НЭВЗ, к примеру, работает над этим уже более 10 лет. Завод ориентирован на бережливое производство, а это важный фактор повышения производительности труда, - рассказывает вице-президент - исполнительный директор Союза работодателей Ростовской области Виктор Нетесанов.

В проекте участвует около 30 предприятий Ростовской области. Но в дальнейшем их количество будет увеличиваться каждый год предположительно до 195 компаний к 2024 году. В качестве финансовой поддержки такие предприятия смогут не только получить льготный заем под один процент или налоговый вычет на модернизацию, но и субсидирование затрат на переобучение. Однако, как отмечают эксперты, установленная планка выручки отсекает часть бизнеса, оставляя, в первую очередь, середнячков.

- Изначально сумма выручки предприятия должна быть от 400 миллионов до 30 миллиардов рублей. Сейчас эти рамки, возможно, расширятся. Но далеко не все субъекты малого бизнеса смогут получить поддержку. Как, впрочем, и самые крупные предприятия. На помощь смогут претендовать только "дочки" по-настоящему больших компаний, - поясняет Виктор Нетесанов

Еще один важный аспект: доля иностранного участия в основном капитале не должна превышать 25 процентов. К тому же поддержку получат представители лишь определенных базовых несырьевых отраслей экономики. Речь идет об обрабатывающем производстве, сельском хозяйстве, транспорте и строительстве.

Между тем, по словам президента ПС "Новое содружество" и ассоциации "Росспецмаш", председателя совета ТПП РФ по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики России Константина Бабкина, страна нуждается в обновлении финансово-кредитной политики. Он уверен, что для развития производства в России нужно обеспечить промышленные компании доступными кредитами под один процент годовых. Также необходимы налоговые льготы, например, в части налога на прибыль. Кроме того, по его мнению, нужно изменить государственный подход в сфере внешнеторговой политики.

"Нельзя быть сильным на внешних рынках и слабым на своем", - уверен Константин Бабкин. Он считает, что государство сегодня активно поддерживает существующих экспортеров, в то время как нужно взращивать производственные компании, которые, встав на ноги, тоже смогут поставлять свою продукцию за рубеж.

Константин Бабкин, в частности, отметил рост промышленного производства в Ростовской области, которая по многим показателям сегодня опережает другие субъекты РФ. Например, крупнейший производитель сельскохозяйственной техники планирует в 2022 году открыть в Ростове тракторный завод, переведя на Дон часть производства тракторов со своей площадки в Канаде.