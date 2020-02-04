Генплан Севастополя отложили до осени 2020 года

Разработка генерального плана Севастополя продлится до конца лета 2020 года, а его рассмотрение в местном парламенте состоится не раньше осени. Об этом сегодня на заседании Заксобрания города сообщил вице-губернатор Денис Солодовников.

- До конца лета генплан полностью доработаем и представим вам (депутатам ЗС). Может быть, это случится раньше, - сказал Солодовников.

Вице-губернатор связал отсрочку с тем, что подготовленный в 2017 году проект генплана устарел и требуется его серьезная доработка. Кроме этого, мешало отсутствие утвержденных границ между Республикой Крым и Севастополем.

- Без установленных границ субъекта речь об утверждении генплана было вести преждевременно, - считает Солодовников. - Приводим документ в соответствие с нормативно-правовыми актами, которые были приняты за время внесения изменений в генплан по результатам общественного обсуждения. Процесс шел очень долго, было огромное количество замечаний и поправок.

Напомним, генплан Севастополя разрабатывается с декабря 2015 года по федеральной целевой программе развития полуострова. В мае 2017-го состоялись общественные слушания, на которых жители Севастополя потребовали вернуть статус-кво функциональному зонированию территорий. Генплан был отправлен на доработку - решено удовлетворить более 80 процентов от 12 тысяч замечаний жителей.

В конце 2018 года правительство города расплатилось с разработчиками за пять этапов работы, а финальную доработку поручило подведомственному проектному институту. Весной 2019-го экс-губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников заявил, что генплан полностью готов, но ни новых общественных слушаний, ни рассмотрения в ЗС так и не состоялось.

- За несколько лет документ успел значительно устареть и не соответствовал основным законам РФ - градостроительному кодексу и приказам Минэкономразвития РФ. Его придется значительно переработать, - объяснил Денис Солодовников. - Мы хотим отразить в генплане не только существующее положение, но и перспективное развитие города, поэтому нужно некоторое время.