Генплан Севастополя отложили до осени 2020 года

Новости

В Калининграде нашли подпольный сигаретный склад на 3 млн рублей 14:45
В мордовской колонии экс-полковника Захарченко поместили в ШИЗО 14:39
Беларусь продолжит строить отношения с Литвой на принципах добрососедства 14:33
Пермские врачи рассказали о состоянии девушки, которую поджег знакомый 14:31
Кировский экс-губернатор Белых занялся пошивом игрушек в колонии 14:22
Ариана Гранде стала самой прослушиваемой певицей 14:21
В Петербурге в заброшенном доме нашли тела четырех человек 14:07
Россия вывезет из китайского Уханя несколько граждан стран СНГ 14:07
Ежегодная встреча кредитных организаций с руководством Банка России 14:04
В тракторном биатлоне в Удмуртии вновь примет участие минский завод 14:01
Новый Toyota Aygo станет насмешкой над отсталостью конкурентов 14:00
В Дагестане 30 тысяч человек остались без света из-за сильного ветра 13:59
В Сочи появился поселок Сириус 13:58
Маму "ребенка на каршеринге" оштрафовали на 4 тысячи 13:53
Матвиенко открыла новый детский сад в Брянске 13:51
В Иране к смертной казни приговорен предполагаемый агент ЦРУ 13:47
В Монголии раскопали "артефакты древних египтян" 13:43
В Череповце завели дело на парня, 16 раз не явившегося в военкомат 13:39
Уральские онкологи стали лауреатами сразу двух национальных премий 13:38
В Чебоксарах полицейского задержали за продажу наркотиков 13:37
Лукашенко обозначил сроки пуска бумажной фабрики в Добруше 13:30
Директор крымского музея оценила затягивание дела о Скифском золоте 13:27
Евразийская интеграция остается приоритетом внешней политики Киргизии 13:26
Челябинские аптеки проверят на сговор после подорожания масок 13:25
Москва не приглашала руководство Польши на юбилей Победы 13:24
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Чем опасно внедрение технологий с искусственным интеллектом
Чем опасно внедрение технологий с искусственным интеллектом
Какие законы вступают в силу в феврале
Какие законы вступают в силу в феврале
В каких случаях автовладелец теряет право вернуть дилеру купленную машину
В каких случаях автовладелец теряет право вернуть дилеру купленную машину
04.02.2020 13:15
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Генплан Севастополя отложили до осени 2020 года

Текст: Юлия Крымова (Севастополь)

Разработка генерального плана Севастополя продлится до конца лета 2020 года, а его рассмотрение в местном парламенте состоится не раньше осени. Об этом сегодня на заседании Заксобрания города сообщил вице-губернатор Денис Солодовников.

Севастополь утвердил координаты границы с Республикой Крым

- До конца лета генплан полностью доработаем и представим вам (депутатам ЗС). Может быть, это случится раньше, - сказал Солодовников.

Вице-губернатор связал отсрочку с тем, что подготовленный в 2017 году проект генплана устарел и требуется его серьезная доработка. Кроме этого, мешало отсутствие утвержденных границ между Республикой Крым и Севастополем.

- Без установленных границ субъекта речь об утверждении генплана было вести преждевременно, - считает Солодовников. - Приводим документ в соответствие с нормативно-правовыми актами, которые были приняты за время внесения изменений в генплан по результатам общественного обсуждения. Процесс шел очень долго, было огромное количество замечаний и поправок.

Напомним, генплан Севастополя разрабатывается с декабря 2015 года по федеральной целевой программе развития полуострова. В мае 2017-го состоялись общественные слушания, на которых жители Севастополя потребовали вернуть статус-кво функциональному зонированию территорий. Генплан был отправлен на доработку - решено удовлетворить более 80 процентов от 12 тысяч замечаний жителей.

Генплану Севастополя снова потребовалась доработка

В конце 2018 года правительство города расплатилось с разработчиками за пять этапов работы, а финальную доработку поручило подведомственному проектному институту. Весной 2019-го экс-губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников заявил, что генплан полностью готов, но ни новых общественных слушаний, ни рассмотрения в ЗС так и не состоялось.

- За несколько лет документ успел значительно устареть и не соответствовал основным законам РФ - градостроительному кодексу и приказам Минэкономразвития РФ. Его придется значительно переработать, - объяснил Денис Солодовников. - Мы хотим отразить в генплане не только существующее положение, но и перспективное развитие города, поэтому нужно некоторое время.

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Крым ЮФО Севастополь

Главное сегодня

Путин и Лукашенко встретятся 7 февраля
Клишас: Процедуру голосования по Конституции пропишут во втором чтении
В Ухань для эвакуации россиян вылетел первый военный борт
Названы регионы, возглавившие рейтинг по неуплате кредитов
Мишустин подписал распоряжение о переносе инвестфорума в Сочи
Стенограмма
Стенограмма
О чем рассказал Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию
Пенсии
Пенсии
Какие схемы пенсионных накоплений предложат гражданам